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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Bekir Şahin göreve başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Bekir Şahin göreve başladı. Yargıtayda düzenlenen törende Şahin'e mazbatasını Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca takdim etti.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Bekir Şahin göreve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Bekir Şahin göreve başladı.

Yargıtay Konferans Salonu'nda düzenlenen törende Şahin'e mazbatasını Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca takdim etti.

Törende konuşan Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Şahin'i kutladı.

Şahin'in görevini başarıyla yerine getireceğine inandığını belirten Akarca, makamların milletin emaneti olduğunu dile getirdi.

Akarca, hakkı ve adaleti gözetmekle yükümlü olduklarını ifade ederek, adaletin alınıp satılamayacağını, geciktirilemeyeceğini vurguladı.

Yargıtay Başkanı olarak görevi boyunca millete, devlete hukuk içinde adaletle hizmet edeceğini, şeffaf, açık ve adil yönetim izleyeceğini söyleyen Akarca, Yargıtay üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"2021'deki adli yıl açılışını yeni Yargıtay binasında yapmayı planlıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapımı devam eden Yargıtay binasında incelemede bulunduklarını belirten Akarca, şöyle devam etti:

"Süreçte bir aksama yaşanmazsa yüklenici firma, Yargıtayın yeni binasını 1 Temmuz 2021'de teslim edecek. 1 Eylül 2021 tarihindeki adli yıl açılışını yeni binamızda yapmayı planlıyoruz. Binanın şu anda yüzde 44'ü tamamlanmış durumda, yapımını her gün takip ediyoruz."

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin de Anayasa, yasalar, evrensel hukuk kuralları çerçevesinde adaletin hızlı ve etkin şekilde tecelli etmesi, demokratik hukuk devleti idealine ulaşılması, bağımsız ve tarafsız yargı kurumunun tüm bireyler ve toplum tarafından benimsenmesi için çalışacağını söyledi.

Törene Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya, Yargıtay Birinci Başkanvekilleri Mehmet Kürtül ve Abdulhalik Yıldız, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu ile Yargıtay üyeleri katıldı.

Bekir Şahin'in özgeçmişi
Çorum'un Mecitözü ilçesinde 1960 yılında doğan Şahin, Çorum İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986'da mezun oldu.

İzmir ve Çorum hakim adayı olarak mesleğe başlayan Şahin, sırasıyla Batman Gercüş, Kastamonu Küre, Aydın Çine hakimliği, Ağrı Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Adana hakimliği ve Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Şahin, 16 Aralık 2013'te Yargıtay üyeliğine seçildi.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 30 Mayıs 2019'da Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanlığına getirilen Şahin, 4 Haziran 2020'de Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçildi.

İngilizce bilen Şahin, evli ve iki çocuk babası.

Kaynak: Haber Kaynağı
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