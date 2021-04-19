  • BIST 1.393
  • Altın 461,584
  • Dolar 8,0781
  • Euro 9,7214
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 22 °C
»

Yargıtay, darbe girişiminde İstanbul'daki TRT binasını işgal davasında kararını verdi

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 20 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezalarını onadı
Yargıtay, darbe girişiminde İstanbul'daki TRT binasını işgal davasında kararını verdi

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk binasının işgali davasında, 20 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezalarını onadı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinin, 19 Ocak 2018'de, sanıklar hakkında verdiği kararı, istinaf mahkemesince hukuka uygun bulundu. Temyiz üzerine dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesine geldi.

Daire, eski albay Hamdi Acar, eski binbaşı Ali Akkaş ve eski yüzbaşı Fatih Aksoy'un da aralarında bulunduğu 20 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları ile 35 sanık hakkındaki beraat hükmünü onadı.


Daire ayrıca eski binbaşı Akkaş'a, "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen hapis cezasını da uygun buldu.

Olay tarihinde askeri öğrenci olan 37 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen mahkumiyet hükümlerini bozan Daire, bu sanıkların eyleminin "Anayasa'yı ihlal suçuna yardımı" oluşturacağına hükmetti.

Daire, müebbet hapis cezası alan eski astsubay Mehmet Rauf Çağmar'a verilen cezayı da bozdu.

Çağmar'ın erlere yönelik, "Sakın kimseye ateş etmeyin, çok büyük dalavere dönüyor, haberimiz yok. Bir oyun içerisindeyiz. Kimseye bir şey yapmayın, vatandaşa ateş etmeyin." şeklinde beyanlarda bulunduğu ifade edilen bozma gerekçesinde, darbeye teşebbüs fillinin icrai hareketleri devam ederken emrindeki askerlere verdiği talimatlar da dikkate alınarak, Çağmar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 36 ve 41'inci maddesindeki "gönüllü vazgeçme" hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması gerektiği kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MSB: Keskin nişancılar eğitimlerine devam ediyor19 Nisan 2021 Pazartesi 14:40
  • Tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı, koronavirüsten hayatını kaybetti19 Nisan 2021 Pazartesi 14:39
  • Yavru kedilerin ‘nöbetçi annesi’19 Nisan 2021 Pazartesi 14:39
  • Evinde tabancayla başından vurulmuş halde bulundu 19 Nisan 2021 Pazartesi 14:38
  • Mantı gününe katılan kadının testi pozitif çıktı; apartmanda 35 kişi karantinaya alındı19 Nisan 2021 Pazartesi 14:36
  • THY günlük ortalama 714 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürdü19 Nisan 2021 Pazartesi 13:45
  • Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı19 Nisan 2021 Pazartesi 13:13
  • İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama19 Nisan 2021 Pazartesi 12:59
  • Baharın müjdecisi 'ağlayan gelin' tescillenerek süs bitkileri sektörüne kazandırılıyor19 Nisan 2021 Pazartesi 12:39
  • Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait 500 gram TNT kalıbı ve yaşam malzemesi ele geçirildi19 Nisan 2021 Pazartesi 12:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti