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Yargıtay, DHKP-C'nin avukatlık yapılanması davasında kararını verdi

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, DHKP-C'nin avukatlık yapılanması davasında 18 sanıktan 14'ünün hapis cezalarını onadı.
Yargıtay, DHKP-C'nin avukatlık yapılanması davasında kararını verdi

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, DHKP-C'nin avukatlık yapılanması davasında 18 sanıktan 14'ünün hapis cezalarını onadı, 4'ü hakkındaki hükümleri ise bozdu.

Daire, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinin sanıklar hakkında verdiği kararlara yönelik temyiz incelemesini tamamladı.

Sanıklar Özgür Yılmaz, Behiç Aşçı, Şükriye Erden, Engin Gökoğlu, Süleyman Gökten, Naciye Demir, Aycan Çiçek ile cezaevinde açlık grevi yapan ve temyiz incelemesi sırasında iyileşinceye kadar tahliyesine karar verilen Aytaç Ünsal'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aldıkları hapis cezaları onandı.

Kararda, sanıkların "avukatlık görevi kapsamı dışında örgütü gizleme, faillerinin yakalanmasını engelleme, soruşturma organlarını yanıltma ve direnme yönünde telkinde bulunma, adli olaylarla ilgili örgüt üst düzey yöneticilerine rapor verme, terör örgütü mensuplarının cenazelerine, anma toplantı ve yasa dışı gösterilere katılma, örgüt faaliyeti çerçevesinde düzenlenen yurt dışında gerçekleştirilen konferanslara konuşmacı ya da dinleyici olarak katılma, kod isim kullanma, cezaevindeki örgüt mensuplarına kuryelik yapma" şeklindeki eylemlerinin kanunda öngörülen suç tipine uyduğu belirtildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanıklar Didem Baydar Ünsal, Ahmet Mandacı, Zehra Özdemir, Yaprak Türkmen, Ayşegül Çağatay ve Yağmur Ereren Evin'in "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan aldıkları hapis cezalarının da onanmasına hükmetti.

Bozma kararları
Daire, sanıklar Barkın Timtik, Ebru Timtik, Selçuk Kozağaçlı ve Ezgi Çakır Gökten hakkındaki hükümleri ise bozdu.

Kararda, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası verilen Barkın Timtik hakkında İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinde silahlı terör örgütü üyeliğinden açılan başka bir dava daha olduğu, bunların birleştirilerek delillerin bir arada değerlendirilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiği anlatıldı.

Selçuk Kozağaçlı hakkında da İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütü yönetmek" suçundan dava bulunduğu kaydedilen kararda, "Her 2 davanın birleştirilip sanığın eyleminin terör örgütünü yönetmek vasfını taşıyıp taşımadığı, eylemler arasında fiili ve hukuki kesinti bulunup bulunmadığı saptandıktan sonra sanığın hukuki durumunun tayininde zorunluluk bulunması bozmayı gerektirmiştir." ifadesi yer aldı.

Kararda, silahlı terör örgütü üyeliğinden ceza alan sanık Ezgi Çakır Gökten'in eylemlerinin "örgüte yardım" suçunu oluşturduğu gözetilmeden suç vasfında hata yapılmasının bozma nedeni sayıldığı ifade edildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kararında, cezaevinde yaptığı açlık grevi sırasında hayatını kaybeden Ebru Timtik'in ölümüne ilişkin nüfus kaydının araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerektiği bildirildi.

Dava süreci
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, DHKP-Cnin avukatlık yapılanmasına yönelik davada, 18 sanığı 3 yıl 1 aydan 18 yıl 9 aya kadar değişen hapis cezasına çarptırmış, firari sanıklar Oya Aslan ve Güray Dağ'ın dosyalarını ayırmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanıklar hakkındaki kararı hukuka uygun bulmuş, temyiz üzerine ise dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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