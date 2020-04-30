  • BIST 100.458
  • Altın 382,547
  • Dolar 6,9840
  • Euro 7,6044
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 19 °C
»

Yargıtay duruşma ve müzakereleri erteledi

Yargıtay Başkanlar Kurulu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında duruşmaların 15 Haziran, müzakerelerin ise 31 Mayıs'a kadar ertelenmesine karar verdi.
Yargıtay duruşma ve müzakereleri erteledi

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 30 Nisan'a kadar durdurulan yargısal sürelerle ilgili tarihin Cumhurbaşkanı kararıyla 15 Haziran'a uzatılması nedeniyle Yargıtay Başkanlar Kurulu, yeni kararlar aldı.

Buna göre, hukuk ve ceza dairelerindeki tüm duruşmalar 15 Haziran, müzakereler ise 31 Mayıs'a kadar ertelenecek.

Esnek çalışma kapsamında Yargıtaydaki tetkik hakimleri, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) imkanlarından faydalanarak evden çalışabilecek.

Eşi sağlık personeli olan hakim ve savcılar ile Yargıtay personelinin çalışma şartları iş ve kadro durumlarına göre değerlendirilecek.

İnfaz düzenlemesine yönelik kanunla ilgili işler yönünden gerekli tedbirler alınacak. Kurul ve daireler ile kalemlerin çalışmasında yeterli personel görevlendirilecek, tüm sağlık önlemleri yerine getirilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 30 ilde koronavirüs vaka sayısı 10'un altına düştü30 Nisan 2020 Perşembe 16:24
  • Kovid-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu kuruldu30 Nisan 2020 Perşembe 16:23
  • İngiltere'de koronavirüsün ardından kanser alarmı30 Nisan 2020 Perşembe 16:22
  • Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor30 Nisan 2020 Perşembe 15:35
  • Baraj gölünde Japon balığı 'avı'30 Nisan 2020 Perşembe 15:34
  • Cumhurbaşkanlığından Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin paylaşım30 Nisan 2020 Perşembe 15:32
  • Fatih Portakal'a Bankacılık Kanunu'nu ihlalden 3 yıla kadar hapis istemiyle dava 30 Nisan 2020 Perşembe 14:49
  • Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı: Türkiye ile işbirliği hükümeti güçlendirdi30 Nisan 2020 Perşembe 14:42
  • İyileşenlerin sayısı 1 milyonu geçti30 Nisan 2020 Perşembe 13:54
  • Çekirgeler İran'ı kuşattı, 6 eyaleti daha istila ettiler30 Nisan 2020 Perşembe 13:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti