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Yargıtay FETÖ'nün darbe girişimi sanığı eski korgeneral Metin İyidil hakkındaki beraat kararını bozdu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe girişimi sanığı eski korgeneral Metin İyidil hakkındaki beraat kararını bozdu.
Yargıtay FETÖ'nün darbe girişimi sanığı eski korgeneral Metin İyidil hakkındaki beraat kararını bozdu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe girişimi sanığı eski korgeneral Metin İyidil hakkındaki beraat kararını bozdu. 

Yargıtay, eski korgeneral İyidil hakkındaki davada, istinaf mahkemesinin duruşma açmadan karar vermesini bozma nedeni saydı. 

Yargıtay, İyidil'in eylemlerine ilişkin yapılan eksik incelemenin tamamlanmasının ardından sanığın asli fail olup olmadığına karar verilmesini istedi.

Eski tuğgeneral Yanıkoğlu'na verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına onama
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu'na, anayasayı ihlal suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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