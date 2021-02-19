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Yargıtay, HDP'li Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu'na "terör örgütü propagandası yapma" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı
Yargıtay, HDP'li Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de "PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan hapse mahkum edildi.

Mahkeme kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya Yargıtay'a geldi.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

Dairenin gerekçesinde, sanık hakkında milletvekili seçilmeden önce soruşturmanın başlatıldığı, kovuşturmaya devam edilerek, hüküm kurulduğu hatırlatıldı.

Yasama dokunulmazlığı ile milletvekillerinin keyfi ve asılsız ceza kovuşturmaları ve tutuklamalardan korunmasının sağlandığı belirtilen gerekçede, hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılması yasağına ise Anayasa'nın 14, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin de 17. maddesinde yer verildiği aktarıldı.

Gerekçede, Anayasa Mahkemesinin 2008'deki kararında, demokratik yaşam için doğrudan açık ve yakın tehlike oluşturan düşünce açıklamalarının Anayasa'nın 14. maddesi kapsamında "kötüye" kullanma olarak değerlendirilebileceği sonucuna varıldığı ifade edildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesinin yerleşik içtihatlarında da terör örgütü propagandası suçunun Anayasa'nın 14. maddesi kapsamında hakkın kötüye kullanımı olduğuna işaret edilen gerekçede, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin de benzer kararlarına yer verildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin gerekçesinde, şunlar kaydedildi:

"Sanığın, 20 Ağustos 2016 tarihli paylaşımında, örgüt mensuplarının silahlı fotoğrafının görsel olarak kullandığı, örgütün cebir ve şiddet içeren eylemlerini meşru gösteren ve teşvik eden ifadeler içerdiği anlaşılmıştır. Sanığın, PKK silahlı terör örgütünce yayımlanan bir açıklamanın yer aldığı habere link vermesi, böylece açıklamanın sahiplenilmesi, PKK'nın meşru gösterilmeye çalışılması şeklindeki eyleminin bağlamı ve mahiyeti itibarıyla örgütün siyasi veya sosyal etkinliğini artırmak, sesinin kitlelere duyurulmasını sağlamak, örgütün başa çıkılması imkansız bir güç olduğu ve amacına ulaşabileceği kanaatini toplum üzerinde oluşturmak, halkın örgüte sempatisini artırmak ve aktif desteğini sağlamak amacı taşıdığı belirlenmiştir. Bu hususlar nazara alındığında sanığın savunmasına itibar edilmeyip cezalandırılmasına karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir."

Gerekçede ayrıca yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun yapıldığı, hükme esas alınan delillerin hukuka uygun elde edildiği, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanundaki suç tipine uyduğu belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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