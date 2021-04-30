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Yargıtay, midesinde kokainle Türkiye'ye giriş yapan kişinin 'uyuşturucu ithal etme' suçunu işlediğine hükmetti

Yargıtay 10. Ceza Dairesi, havalimanındaki kontrolde midesinde kokain olduğu belirlenen kişinin "uyuşturucu madde ithal etme" suçundan cezalandırılmasına hükmetti.
Yargıtay, midesinde kokainle Türkiye'ye giriş yapan kişinin 'uyuşturucu ithal etme' suçunu işlediğine hükmetti

Brüksel'den İstanbul'a uçakla gelen ve havalimanındaki kontrolde midesinde kokain bulunduğu tespit edilen kişi hakkında dava açıldı.

Davaya bakan mahkeme, sanığı uyuşturucu madde ticaretinden hapis cezasına çarptırdı.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 10. Ceza Dairesi ise mahkeme kararını bozdu.

Dairenin kararında, pasaport kontrolü gerçekleştirildikten sonra Türkiye'ye giriş yapan ve midesinde kokain olduğu belirlenen sanığın eyleminin "uyuşturucu madde ithal etme" suçunu oluşturduğu belirtildi.

Sanığın transit yolcu olduğundan bahisle eylemin vasfında yanılgıya düşüldüğü vurgulanan kararda, bu nedenle "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan hüküm kurulmasının bozmayı gerektirdiği kaydedildi.

Türk Ceza Kanununun (TCK) 188/3 ve 49. maddesi uyarınca uyuşturucu madde ticaretinden 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor, uyuşturucu madde ithal edenler ise TCK'nin 188/1. maddesindeki hüküm gereğince 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılıyor. Ayrıca kanunda uyuşturucu maddenin kokain olması durumunda cezanın yarı oranında artırılmasına yönelik düzenleme bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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