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Yargıtay üyelerinden Anıtkabir'e ziyaret

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca başkanlığındaki heyet, 2021-2022 Adli Yıl Açılışı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Yargıtay üyelerinden Anıtkabir'e ziyaret

Yargıtay Başkanı Akarca ve beraberindeki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile Yargıtay üyeleri, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Akarca, mozoleye çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulundu. Akarca ve beraberindeki heyet, Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Akarca, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk. Bir buçuk asrı aşan geçmişi ile devletimizin temel taşlarından biri olan Yargıtay'ın mensupları olarak manevi huzurunuzdayız. İfa ettiğimiz vazifenin içinde yaşadığımız toplum için yaşamsal önemi, bizi özverili çalışmaya yönelten en önemli etkendir. Yargıtay, devlet ve toplum hayatında üstlendiği önemli rolün farkında olarak dünyadaki en yüksek adalet standartlarını uygulamanın azim ve kararlığı içindedir.

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2021-2022 adli yılının bu ilk gününde yeni hizmet binamızı hizmete açmanın da coşkusunu yaşıyoruz. Bize bu mükemmel çalışma imkanını sağlayan yüce Türk milletine olan minnet borcumuzu özverili çalışmalarımızı katlayarak adaleti gecikmeksizin tam ve doğru şekilde yerine getirerek ödeyeceğimize tüm meslektaşlarımla birlikte huzurunuzda söz veriyoruz. Bu yıl da geçmiş başarılarımızdan aldığımız güç ve kendine güven duygusu ile bize emanet ettiğiniz Cumhuriyetin ilkelerine sadık kalarak halkımıza hizmet etmenin kıvancı içindeyiz. Yeni adli yılın hayırlı olması dileğiyle aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."    

Kaynak: Haber Kaynağı
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