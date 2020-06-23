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Yargıtay 'yavşak' ifadesini sözlük anlamına göre hakaret saymayan yerel mahkeme kararını bozdu

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, ustabaşına yönelik sarf ettiği "yavşak" ifadesinin halk arasında hakaret amaçlı kullanıldığı gerekçesiyle işten çıkarılan çalışanın iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine hükmetti.
Yargıtay 'yavşak' ifadesini sözlük anlamına göre hakaret saymayan yerel mahkeme kararını bozdu

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, ustabaşına hakaret ettiği gerekçesiyle işten çıkarılan çalışanın iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine hükmetti, yerel mahkemenin kıdem ve ihbar tazminatı kararını bozdu.

İstanbul'da bir iş yerinde kasaplık yapan kişi, çıkan tartışmada ustabaşına yönelik "yavşak" ifadesini kullandı. Bunun üzerine iş yeri yönetimi, olumsuz davranışlarının sürekli hale geldiğini, başka bir çalışana hakarette bulunduğunu öne sürerek kasaplık yapan çalışanı işten çıkarttı.

İşçi ise iş akdinin haksız nedenle feshedildiğini iddia ederek, İstanbul Anadolu İş Mahkemesinde dava açtı.

Ustabaşı için kullanılan "yavşak" ifadesini sözlük anlamına göre hakaret kabul etmeyen mahkeme, çalışanın iş akdinin haksız nedenle feshedildiği sonucuna ulaşarak kıdem ve ihbar tazminatına hükmetti.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.

Çalışanın, başka bir işçiye yönelik kullandığı "yavşak" sözünü hakaret kabul eden daire, kararında, davacının söylediği "hakaret-sataşma" niteliğindeki ifade nedeniyle işverenin fesihte haklı olduğu görüşüne yer verdi.

Kararda, halk arasında hakaret amacıyla kullanıldığı açık olan "yavşak" tanımlamasının, sözlük anlamına dayanılarak hakaret olmadığı gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulünün bozmayı gerektirdiği vurgulandı.

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