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Yargıtayda 4 daire kapatılıyor

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, 17. ve 23. hukuk daireleriyle 3. ve 13. ceza dairelerinin kapatılmasını kararlaştırdı.
Yargıtayda 4 daire kapatılıyor

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'na eklenen geçici 15. madde uyarınca, kapanacak dairelerin saptanması ve daireler arasındaki iş bölümünün yeniden belirlenmesi amacıyla toplandı.

Hukuk ve ceza dairelerinin mevcut iş ve kadro durumlarının incelenmesi sonucunda 17. ve 23. hukuk daireleriyle 3. ve 13. ceza dairelerinin kapatılmasına karar verildi.

Bu kapsamda, 13. Ceza Dairesinin 1 Aralık 2020, 3. Ceza Dairesinin 1 Şubat 2021, 23. Hukuk Dairesinin 4 Şubat 2021, 17. Hukuk Dairesinin ise 8 Nisan 2021 itibarıyla kapatılması kararlaştırıldı.

Ayrıca, 17. Hukuk Dairesi Başkanı Abdulkadir Şahabettin Sertkaya'nın 4. Hukuk, 23. Hukuk Dairesi Başkanı Murat Kıyak'ın 15. Hukuk, 3. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay'ın 1. Ceza Dairesi, 13. Ceza Dairesi Başkanı Vuslat Dirim'in ise 6. Ceza Dairesi Başkanlığında görevlendirilmelerine karar verildi.

Konuları itibarıyla 17. Hukuk Dairesinin dosyalarına 4. Hukuk Dairesi, 23. Hukuk Dairesinin dosyalarına 15. Hukuk Dairesi bakacak. 3. Ceza Dairesinin baktığı işler 1. Ceza Dairesine, 13. Ceza Dairesinin baktığı işler 6. Ceza Dairesine devredilecek.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu 7 Temmuz'da 13, 19, 20, 21 ve 22. hukuk daireleriyle 17, 18 ve 20. ceza dairelerinin kapatılmasına karar vermişti.

23 Temmuz 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6723 sayılı Kanun, 6 yıl içinde 46 olan daire sayısının 12 hukuk, 12 ceza olmak üzere 24'e düşürülmesini, üye sayısının da boşalan üyeliklerin yarısı oranında seçim yapılmak suretiyle kademeli olarak 200'e indirilmesini öngörüyor.

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