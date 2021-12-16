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Yargıtay'dan 'balon lastik' kararı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 3 yolcunun yaralandığı kazada yerel mahkemenin "taksirle yaralama" suçundan otobüs şoförüne verdiği cezayı, lastiklerin "balon yaptığını" bilmesine karşın otobüsü kullanması nedeniyle cezalandırılması gerekçesiyle bozdu.
Yargıtay'dan 'balon lastik' kararı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, lastiğin patlaması sonucu 3 yolcunun yaralandığı kazaya karışan otobüsün şoförünün "taksirle yaralama" suçundan değil, lastiklerin "balon" yaptığını bilmesine karşın otobüsü kullanması nedeniyle daha ağır ceza olan "bilinçli taksir" suçundan cezalandırılması gerektiğine hükmetti.

Dairenin kararına göre, 2015'te Erzurum'da seyir halindeki otobüsün, önünde seyreden aracı sollamak için sol şeride geçtiği sırada sol ön lastiği patladı. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı yola giren otobüs devrildi. Yolculardan 2'si organlarından veya duyularından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına neden olacak, 1'i de kemik kırığına neden olacak şekilde yaralandı.

Kazaya ilişkin otobüs şoförü hakkında Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı. Yargılama sonucu otobüs şoförü "taksirle yaralama" suçundan mahkum edildi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay 12. Ceza Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemece sanığa verilen cezaya ilişkin hükmü, eksik inceleme gerekçesiyle bozdu.

Dairenin kararında, yargılama sırasında trafik kazasının yaşandığı yerde yapılan keşifte sanığın, "Zaten daha önceden aracımın lastiği balon yapmıştı, patlama ihtimali vardı." ifadelerini kullandığı, bunun da keşif zaptına yansıdığı vurgulandı.

Suçun "taksir" değil, "bilinçli taksir" kapsamında olduğu ifade edilen kararda, "Balon yapan lastikle trafiğe çıkması nedeniyle bilinçli taksirle hareket eden sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 22/3. maddesi hükümleri uygulanmayarak eksik ceza tayini bozmayı gerektirmiştir." denildi.

TCK'nin 22. maddesinin 3. fıkrasında, "Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu halde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır." hükmü bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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