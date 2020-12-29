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Yargıtay'dan dönen 'böcek' davasında sanıklar yeniden yargılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı sırasında çalışma ofislerine "böcek" olarak adlandırılan dinleme cihazlarının konulmasına ilişkin FETÖ davası Yargıtay'ın bazı sanıklar yönünden bozma kararının ardından yeniden görüldü.
Yargıtay'dan dönen 'böcek' davasında sanıklar yeniden yargılandı

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, bazı sanık ve avukatları katıldı.

Yargıtay'ın ilamının okunmasının ardından, sanıklara savunma için söz verildi.

Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, Yargıtay ilamı doğrultusunda, daha önce örgüt üyeliğinden cezalandırılan eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Ömer Altıparmak'ı "zimmet" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanık eski Marmara Araştırma Merkezi (MAM) çalışanı Hamza Turhan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, Altıparkmak ve Turhan'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme, firari sanık TÜBİTAK'ın Gebze yerleşkesindeki BİLGEM'in başkanı olan sanık Hasan Palaz ve eski BİLGEM çalışanı Gökhan Vıcıl'ın "suç delillerini gizleme ve yok etme" suçlarından beraatine karar verdi.

Eski Başbakanlık Koruma Dairesi Başkan Yardımcısı olan sanık Zeki Bulut da "haberleşmenin gizliliğini ihlal ile kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından beraat etti.

Davanın geçmişi
Başbakanlığı sırasında Erdoğan'ın Keçiören'deki ikametgahı ile Başbakanlık Resmi Konutu'ndaki çalışma ofislerinde iki dinleme cihazı bulunmuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dinleme cihazlarının FETÖ tarafından konulduğu gerekçesiyle 14 sanık hakkında Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açmıştı.

Davanın 19 Nisan 2018'da ilk dereceli mahkemede görülen karar duruşmasında 14 sanıktan 10'u, 7 ay 15 gün ile 54 yıl 6 ay 7 gün arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bir sanık hakkında "ceza vermeye yer olmadığına" hükmeden mahkeme, firari üç sanığın dosyasını ise ayırmıştı.

Dosyanın temyiz sürecinde Yargıtay 16. Ceza Dairesi, bazı sanıklar yönünden dosyayı esastan bozmuştu.

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