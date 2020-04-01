  • BIST 88.706
  • Altın 338,184
  • Dolar 6,6368
  • Euro 7,2816
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 7 °C
»

Yargıtaydan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Yargıtay Başkanı Akarca, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası için tüm Yargıtay personelinden destek istedi.
Yargıtaydan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca imzasıyla yapılan duyuruda, insanlığın karşı karşıya kaldığı yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yol açtığı krizin üstesinden gelebilmek ve koronavirüsle mücadeleden en az hasarla çıkmak, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmayı güçlendirmek için başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" yardım kampanyasına Yargıtay olarak kurumsal mahiyette katılmaya karar verildiği belirtildi. 

Bu nedenle Yargıtay Başkanlığı adına bir hesap numarası açıldığı ifade edilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"İlgili kampanya gönüllülük esaslı olmak üzere toplanacak, toplu miktar süre sonunda kampanya hesabına aktarılacaktır. Sayın Başkanlarımız, üyelerimiz, onursal başkan ve üyelerimiz, Yargıtay Cumhuriyet savcılarımız ve tetkik hakimlerimiz için alt sınırı 1000 liradan, personelimiz için 100 liradan az olmamak üzere, ilan edilen hesap numarasına 20 Nisan 2020 tarihine kadar yardımda bulunulması hususu saygıyla duyurulur."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Van'da, 'koronavirüs' yasaklarına uymayanlara havadan uyarı01 Nisan 2020 Çarşamba 10:13
  • Sivas'ta otomobil devrildi: Çok sayıda ölü var01 Nisan 2020 Çarşamba 09:46
  • ABD'de tıbbi ekipman eksikliğini dile getiren sağlık çalışanlarına 'kovulma' tehdidi01 Nisan 2020 Çarşamba 09:38
  • TBMM doktorunun Kovid-19 testi pozitif çıktı01 Nisan 2020 Çarşamba 09:24
  • Tramvay yolunda atla görüntülendi verdiği cevap şaşkına çevirdi01 Nisan 2020 Çarşamba 09:16
  • Türkiye'nin tıbbi yardımını İspanya ve İtalya'ya taşıyan uçak havalandı01 Nisan 2020 Çarşamba 09:08
  • İnfaz düzenlemesi Meclis'te: 90 bin kişi faydalanacak01 Nisan 2020 Çarşamba 09:05
  • Erdoğan ile Trump telefonda görüştü01 Nisan 2020 Çarşamba 09:03
  • Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Herkes uymak zorunda01 Nisan 2020 Çarşamba 08:55
  • Bakan Koca tedavi süreci hakkında bilgi aldı01 Nisan 2020 Çarşamba 08:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti