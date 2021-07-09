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Yargıtay'dan 'pat pat kazası' kararı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, trafiğe çıkması yasak olan "pat pat" adlı tarım aracıyla kaza yaparak 2 kişiyi yaralayan sürücüye "taksirle yaralama" suçundan verilen cezayı az buldu.
Yargıtay'dan 'pat pat kazası' kararı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kişi, "pat pat" adı verilen zirai araçla gece saatlerinde 2 yönlü yolda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen otomobile çarptı. Kazada, otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Olaya ilişkin açılan davada, Karadeniz Ereğli 3. Asliye Ceza Mahkemesi sanığa "taksirle yaralama" suçundan ceza verdi.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.

Dairenin kararında, sanığın kazada asli kusurlu olduğu belirtildi.

Sanığın, trafiğe çıkması yasak olan "pat pat" adı verilen araçla asfalt il yolunda seyretmesi nedeniyle bilinçli taksirle hareket ettiği vurgulanan kararda, sürücü hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 22/3. maddesindeki hüküm uygulanmayarak eksik ceza verilmesinin bozma nedeni sayıldığı aktarıldı.

TCK'nin "bilinçli taksir" ile ilgili 22/3. maddesindeki hüküm, taksirli suça ilişkin cezanın 3'te birden yarısına kadar artırılmasını öngörüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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