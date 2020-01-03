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Yargıtay'dan şike kararı

Futbolda şike davası usülen bozuldu. Aziz Yıldırım dahil sanıkları yeniden yargılanacak.
Yargıtay'dan şike kararı

Yargıtay şike davasında yeniden yargılama kararı aldı. Karara göre Aziz Yıldırım dahil 36 sanık yeniden hakim karşısına çıkacak.

AZİZ YILDIRIM'IN BERAAT KARARI BOZULDU

Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım hakkında şike yapmakla suçlandığı davada verilen beraat kararı Yargıtay tarafından bozuldu.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 2015 yılında aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanığın “şike” ve “örgüt” suçundan beraatına karar vermişti.

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