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Yarım asırdır pul biriktiriyor

Van'ın Erciş ilçesinde 10 yaşındayken evlerine ilk gelen mektup pulunu sökerek biriktirmeye başlayan Sami Demir (60), bu alışkanlığından hiç vazgeçmedi.
Yarım asırdır pul biriktiriyor

Erciş'te yaşayan oto tamir ustası ve 3 çocuk babası Sami Demir, 10 yaşında evlerine gelen ilk mektubun üzerindeki posta pulunu sökerek, sonraki yıllarda da bu alışkanlığını sürdürdü. Demir, aradan geçen yarım asırlık zamanda, her döneme ait çeşitli tutarlardaki posta pullarından bugüne kadar bin 200 tane biriktirdi. Demir son olarak da üzerinde kendi fotoğrafının bulunduğu pul bastırıp, farklı zamanlara ait posta pulları için evinin bir köşesini bunun için ayırdı. 

Pul koleksiyonuna çok değer verdiğini, fırsat buldukça da pulları ve mektupları özenle temizleyip, yine vitrine bıraktığını anlatan Demir, "Babama ben 10 yaşındayken yakın dostlarından mektuplar gelirdi. Bu mektupların üzerindeki resimler çok ilgimi çekti. İlk gelen mektubun üzerinde ise Mustafa Kemal Atatürk’ün resmi vardı. Bu resim çok hoşuma gitti, posta pulunu mektubun üzerinden söküp sakladım. O günden sonra yaklaşık 50 yıldır posta pullarını biriktiriyorum. Bu pulların üzerinde bizim değerlerimiz var, liderlerimiz, edebiyatçılarımız ve kültürel değerlerimizi yansıtan objeler var. Biz bu değerlerimizi bizden sonraki nesillere taşımamız gerekir" dedi. 

Demir, evine gelen misafirlerine pul koleksiyonunu gösterdiğini de belirterek, "Koleksiyonu gören yakınlarımız, misafirlerimiz, pullara bakarken dalıp gittiklerini görüyorum. Bu beni mutlu ediyor. Artık mektupların yazılmamasına, güzel Türkçemizin de hak ettiği gibi kullanılmamasına ise üzülüyorum. Ayrıca pullara olan hayranlığım nedeniyle PTT’den kendi resimlerimden oluşan pullar da yaptırdım. Ben bu pulları çocuklarıma ve torunlarıma bırakmak ve onların da devam ettirmesini istiyorum” diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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