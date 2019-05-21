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Yarım asrı deviren çiftlerden yeni evlilere altın öğütler

Kayseri'de yarım asrı geride bırakan çiftler, Aile Haftası kapsamında bir araya geldikleri yeni evlilere uzun evliliğin sırlarını anlattı.
Yarım asrı deviren çiftlerden yeni evlilere altın öğütler

Kayseri'de yarım asrı geride bırakan çiftler, yeni evlilere uzun evliliğe ilişkin altın öğütlerde bulundu.

Kayseri'de 50 yılı aşkın süredir evli olan çiftler ile yeni evli çiftler, Aile Haftası kapsamında, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün düzenlediği programda bir araya geldi.

Kurumun konferans salonunda yapılan programda yaşlı çiftler Mustafa ve Sabiha Bilir, Pembegül ve Niyazi Dursun ile Mustafa ve Şerife Solak, yeni evli çiftlere uzun evliliğin sırlarını anlattı.

80 yaşındaki emekli astsubay Mustafa Bilir, 52 yıl 8 aydır evli olduğunu söyledi.

Mutlu bir evlilik için sadakat, sevgi ve saygının önemli olduğunu vurgulayan Bilir, eşlerin anne ve babalarına olan duygularının eşit olması ve bu dengeyi bozmamak gerektiğini belirtti.

74 yaşındaki Pembegül Dursun da eşiyle çok güzel yıllar geçirdiğini, 53 yıldır bir yastığa baş koyduklarını anlattı.

Evliliği yürütebilmek için her iki tarafın da anlayışlı olması gerektiğine dikkat çeken Dursun, "Bir ailede mutlaka kavga olur, tartışma olur ama bunu iki taraf da idare ettikten sonra her şey çözülür. Eşimle tatlı bir şekilde kavga ederim ama sonunda o sinirlendiği zaman ben susarım, ben sinirlendiğim zaman o susar. Sonra ikimiz arayı düzeltiriz. Ailenin mutlu olması çocuklara yansır. Ailenin çok sağlam ve sağlıklı olabilmesi için eşler birbirlerine sadakat, saygı ve sevgi ile yaklaşmalı." diye konuştu.

Mustafa Solak ise 58 senedir evli olduğunu, birbirlerini hiç kırmadıklarını, sevgi saygı ve sadakat üzerine yaşadıklarını anlattı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer de evliliklerde iyi bir tamirci olmanın son derece önemli olduğunu kaydetti.

Genç çiftlerin evliliğinin ilk 5 yılının son derece kritik olduğunu dile getiren Özer, "Çünkü boşanmaların yüzde 40'ı evliliğin ilk yılında gerçekleşiyor. Bu boşanmaları engellemek için de Bakanlık ve müdürlük olarak var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından çiftlere çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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