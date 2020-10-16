Yarım kalan çalışma başladı

Gazetemizin gündeme getirdiği Ayaş Yolu’nda yarım kalan yol genişletme çalışması, uzun aradan sonra tekrar başladı.

Başkent’in 500 bini aşkın nüfuslu ilçesi Sincan’ı merkezle bağlayan ana arter yollardan Ayaş Yolu’nda geçtiğimiz yıllarda genişletme çalışmaları başlamış ancak Devlet Mahallesi mevkiinde yarım kalmıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde genişletme için yarım kalmış noktada Ayaş Yolu Kavşağı yapılması oy birliği ile kabul edilmesinin ardından çalışmalar yeniden başladı. Pik saatlerde trafiğin kilitlendiği noktada yapılacak kavşak ile merkezden Yenikent ve Sincan yönüne gitmek isteyen araçlar ışıklara ve trafiğe takılmadan ilerleyebilecek.

UZUN ARADAN SONRA ÇALIŞMALAR TEKRAR BAŞLADI

Özellikle akşam saatlerinde merkez yönünden Sincan ve Yenikent yönüne ilerlemek isteyen sürücüler Devlet Mahallesi ile Yunus Emre Parkı’nın birleştiği noktada uzun trafik kuyrukları ile karşılaşıyor. Ayaş Yolu’ndan Plevne Mahallesi’ne dönüş yapmak isteyenler ile üst geçit olmadığı için yayalar için yapılan trafik ışıkları yoğunluk yaşanmasına neden oluyor. Belediye Meclisi’nde oy birliği ile kabul edilen karara göre Ayaş Yolu ile Devrimler Caddesi kesişiminde yeniden kavşak yapılacak. Yenikent ve Sincan Merkez yönüne gitmek isteyen araçlar ışıklara takılmadan kesintisiz ilerleyecek.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA