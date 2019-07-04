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Yarış motosikletiyle 'adrenalin olsun' diye kapkaç yapmışlar

Yarış motosikletiyle 'adrenalin olsun' diye kapkaç yapmışlar
Adana'da 'racing' tipi motosikletle Didem Özyurteri'nin (46), içinde cep telefonu, bir miktar para ve kolye bulunan çantasını kapkaç yöntemiyle çalıp boş bir arazide yakan Ömer Y. (32) ve Furkan A. (19), gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette verdikleri

Olay, 29 Haziran günü saat 19.30 sıralarında Çukurova ilçesindeki Mahfesığmaz Mahallesi 79048 Sokak'ta meydana geldi. Alışveriş poşetiyle sokakta yürüyen Jale Didem Özyurteri'nin içerisinde cep telefonu, kolye ve bir miktar para bulunan çantası, 'racing' diye adlandırılan yarışlarda kullanılan motosiklette bulunan 2 kişi tarafından, kapkaç yöntemiyle çalındı. Kolundaki çantayı bırakmak istemeyen Özyurteri, bu sırada taklalar atarak yaralandı. Durumu polise bildiren çevre sakinleri, bir yandan da Özyurteri'yi sakinleştirmeye çalıştı. 

250 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 250 güvenlik kamerasını inceleyerek, motosiklet sürücüsünün Ömer Y., kapkaç olayını gerçekleştiren arkasındaki kişinin ise Furkan A. olduğunu belirledi. Kentteki bir tekstil atölyesinde çalıştığı öğrenilen Ömer Y. ve Furkan A., kısa sürede yakalandı.

Emniyette sorgulanan iki şüphelinin verdikleri ifadede kullandıkları motosikleti 2 ay önce 35 bin TL'ye aldıklarını ve macera peşinde oldukları için kapkaç olayını gerçekleştirdiklerini, çaldıkları çantayı da içindeki eşyalarla birlikte Yüreğir ilçesindeki boş bir arazide yaktıklarını belirtti. Şüpheliler, "Adrenalin olsun diye yaptık" dedi. Boş arazide inceleme yapan polis ekipleri, yanan çanta ve içerisindeki malzemelere incelenmesi için el koydu.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından 'yağma' suçundan adliyeye sevk edildi.

DHA

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