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Yarısı tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Etimesgut ilçesindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Bağlıca Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu’nu birbirine bağlayacak bağlantı yolundaki çalışmalarda yüzde 50 oranında ilerleme sağladı. 
Yarısı tamamlandı

 Merkez ve çevre ilçelerde birçok noktada eş zamanlı olarak yeni yol açımı, katlı kavşak ve yol genişletme çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut ilçesinin trafik yoğunluğunu azaltacak yeni bir proje için düğmeye bastı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Bağlıca Bulvarı’nı Ankara Çevre Yolu’na bağlayacak bağlantı yolundaki çalışmalarda yüzde 50 oranında ilerleme sağladı.

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 Bağlantı yolundaki çalışmalar hakkında sosyal medya hesapları üzerinden Başkentlileri bilgilendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “vatandaşlarımızın can güvenliği bizim için önemli” dedi. 

BÖLGE TRAFİĞİNE NEFES ALDIRACAK PROJE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NA YETİŞECEK

    Ankara’nın yapılaşma ve nüfus artışı yönünden hızla gelişen bir bölgesi olan Bağlıca’nın mevcut ve gelecekteki potansiyel trafik yoğunluğunu dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, otoyola bağlantılar yaparak alternatif güzergahlarla trafiği rahatlatmayı amaçlıyor. 
    Vatandaşların ulaşım konforu ile sürüş güvenliğini önceleyen projelere imza atmayı sürdürdüklerini vurgulayan Yavaş, yaptığı paylaşımda ayrıca bağlantı yolunun bitiş tarihini de paylaştı:
“Bağlıca Bulvarı ve Çevre Yolu bağlantı çalışmalarımızı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda tamamlıyoruz. 4 adet bağlantı kolu ve kapasitesini artırdığımız yollar ile hemşehrilerimize konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sunacağız.”
    Bağlantı yolunun tamamlanmasıyla Bağlıca bölgesinden şehir merkezi yönündeki Dumlupınar Bulvarı ve 15 Temmuz Şehitler Bulvarı’na yönlenen trafik daha da nefes alacak.

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4 GİDİŞ-4 GELİŞ OLACAK

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, çevre yolu köprüsünün ön germeli prefabrik kirişlerinin montaj imalatlarını tamamlamak için tüm hızıyla çalışıyor. 

Bağlıca Bulvarı’nın Çevre Yolu ile kesiştiği noktada Bağlıca ile Yapracık arasında ulaşımı sağlamak amacıyla 4 gidiş-4 geliş şeritten oluşan alt geçit yapım çalışmaları devam ederken, Bağlıca-Yapracık yolundan da otoyol bağlantısını sağlamak için ayrıca 4 adet bağlantı kolu ile 2 adet yonca kolu imalatı yapılacak. 

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Bu düzenleme sayesinde Bağlıca bölgesinde yaşayan vatandaşlar, Ankara Çevre Yolu’na katılım sağlayarak, Bağlıca bölgesinden hem şehir merkezine hem de şehir dışına ikinci bir giriş-çıkış imkanına kavuşmuş olacak.
 

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