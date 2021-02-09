Yarıyıl tatili Palandöken'deki turizmcilerin yüzünü güldürdü

Yarıyıl tatilini çocuklarıyla kayak yaparak değerlendirmek isteyen ailelerin yoğun ilgisi, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde hizmet veren turizmcileri sevindirdi.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden yarıyıl tatilini fırsat bilip dünyanın gözde kayak merkezlerinden Palandöken'e gelen aileler, kızak, snowboard ve kayak takımlarıyla tatilin keyfini doyasıya çıkarıyor.

"Kış turizminin parlayan kenti" olarak öne çıkan Palandöken'deki turizm işletmecileri, yarıyıl tatilinde öğretmen, öğrenci ve velileri en iyi şekilde ağırlayarak unutamayacakları bir kış tatili yaşatıyor.

Havalimanına 20, kent merkezine ise sadece 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunmanın yanı sıra birçok kış sporunun rahatlıkla yapılabildiği kayak merkezi, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi ve eşsiz doğasıyla da öne çıkıyor.

Kar yağışının yanı sıra suni karlama sistemiyle aralıkta sezona hazır hale getirilen Palandöken, sahip olduğu doğal güzellikleri ve kilometrelerce uzunluktaki pistleriyle kayakseverlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde güvenli tatil imkanı sunuyor.

Palandöken'deki bir otelin genel müdürü Ömer Akça, AA muhabirine, bu yılki yarıyıl tatilinin önceki yıllara göre bir hafta daha uzun olmasının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini söyledi.

Otellerin sosyal mesafe kurallarına uyarak tam kapasite çalıştığını ifade eden Akça, rezervasyonların yarıyıl tatilinin son haftasında da yoğun şekilde gelmeye devam ettiğini anlattı.

"Otellerimizde devletimizin bize tanıdığı kapasitenin tamamına yakını dolu"

Akça, Palandöken'deki turizmciler olarak bu durumdan mutlu olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayak turizminin en önemli figürlerinden biri kar. Şu an pistlerimizde yaklaşık olarak 70-80 santimetre sıkıştırılmış kar var. Suni karla güvenlik önlemleriyle çok güzel şekilde kayak sezonu devam ediyor. Rezervasyonlarımız sömestirden sonra da devam ediyor. Biz Palandöken turizmcileri olarak bu yıl özellikle ilk başlarda kısıtlamalardan ve diğer nedenlerden dolayı bayağı sıkıntı çektik fakat bu durum sonradan düzeldi. Müzik ve eğlence gibi aktiviteler kesinlikle yok, yapmamaya gayret ediyoruz. Otellerin içerisi sürekli dezenfekte ediliyor. Sosyal mesafe ve maskesiz hiçbir müşterimiz otel içerisinde ve dışarısında bulunmuyor. Otellerimizde devletimizin bize tanıdığı kapasitenin tamamına yakını dolu çünkü işletmelerde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak belirli derecelerde kapasiteler tanındı. Bu kapasiteleri de dolduruyoruz. Bu durumdan bütün Palandöken turizmcileri memnun. Çok şükür kayakseverler de memnun."

Akça, kayağın bireysel olması sebebiyle hiç kimseyle temas edilmeden rahat ve keyifle yapılabildiğini kaydederek, bu durumun kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

Palandöken'deki bir başka otelin yöneticisi Nuh Seçer de satılabilir otel odalarının tamamının tükendiğini belirtti.

Beklentilerinin çok çok üzerinde olduklarını vurgulayan Seçer," İlk dönemde gelen misafirlerimiz tedirginliklerini atlattılar ve artık her hafta sonu gelen misafirlerimiz var. Tabii bunda 1 Aralık itibarıyla kayak sezonunun açılması çok önemli bir etken" dedi.

Palandöken'deki ayrı bir otelin genel müdürü Ali Güney ise yarıyıl tatilinin kendileri açısından çok iyi geçtiğini kaydetti.

Kar kalitesi, tesisler, kayak pistleri ve ulaşım gibi birçok konuda avantajlı olduklarını aktaran Güney, Türkiye'deki çok nadir havalimanında bulunan CAT 3A sistemi sayesinde artık uçakların pisti pas geçmediğini, bunun kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti.

"Çocuklarımız yarı yıl tatilinde Palandöken'de doyasıya eğlendi"

Yarıyıl tatili için ailesiyle İstanbul'dan Palandöken'e gelen Meliha Ergin de "Çocuklarımız İstanbul'da kar yağışına hasret kaldı, yarıyıl tatilinde ise Palandöken'de doyasıya eğlendi." ifadesini kullandı.

Ergin, çocukların kayak yapıp, kar topu oynayarak yarıyıl tatilini değerlendirdiklerini belirtti.