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Yaş çay üreticilerine bu yılın ürünü için fark ödemesi yapılacak

Ruhsatlı üreticilere 2020 yılı yaş çay ürünü için fark ödemesi desteği, kilogram başına 13 kuruş olarak belirlendi.
Yaş çay üreticilerine bu yılın ürünü için fark ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2020 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. 

Tebliğle Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli listesinde belirlenen havzalarda desteklemeye esas 2020 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan yaş çay yaprağına verilecek fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, ruhsatlı üreticilere 2020 yılı yaş çay ürünü için fark ödemesi desteği kilogram başına 13 kuruş olacak.

Ödemeler, Tarım ve Orman Bakanlığı 2021 Mali Yılı Bütçesi'nin ilgili harcama kaleminden, Ziraat Bankası tarafından, doğrudan üreticilere ödeme yapılmak üzere Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (ÇAYKUR) aktarılacak. Tebliğin uygulanmasına ilişkin üstlendiği hizmetlerden dolayı üreticilere ödenen destek tutarının yüzde 0,1'i hizmet komisyonu ÇAYKUR'a, yüzde 0,2'si de Ziraat Bankasına Bakanlık tarafından ayrıca ödenecek.

Fark ödemesi desteği, banka tarafından, ÇAYKUR aracılığıyla üreticilere verilecek.

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