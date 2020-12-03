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Yaş meyve ve sebze ihracatı kasımda 371,5 milyon dolara ulaştı

Türkiye'nin kasım ayında yaptığı yaş meyve ve sebze ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 371,5 milyon dolar oldu.
Yaş meyve ve sebze ihracatı kasımda 371,5 milyon dolara ulaştı

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de narenciye ağacı sayısının 47 milyonu aştığını, rekoltenin de 4,3 milyon tona çıktığını belirtti.

Kasım ayında yaş meyve ve sebze ihracatında artış olduğuna dikkati çeken Sin, "Yaş meyve ve sebze ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarak 371,5 milyon dolara ulaştı." ifadesini kullandı.

Sin, 2020-2021 narenciye sezonunda rekoltede de artış beklendiğini belirterek şunları kaydetti:

"Eylül ayının ilk haftasından itibaren başlayan yeni narenciye sezonunda hasadın en hızlı dönemine girdik. Bu bereket, doğal olarak kasım ayı ihracatımıza da yansıdı. Kasım ayında ülkemizin 371,5 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatının 207 milyon dolarlık kısmını narenciye ürünleri oluşturdu. Bu ayda en fazla ihraç ettiğimiz ürün 116,7 milyon dolar değerle mandarin oldu. İkinci sırada 49,8 milyon dolar değerle limon, üçüncü sırada 28,7 milyon dolar değerle portakal yer aldı. Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına dönemine göre ihracat oranı en fazla artan ürünlerimiz ise hurma, ayva, elma, biber ve limon oldu."

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyelerinin dış satımına değinen Sin, kasım ayı yaş meyve ve sebze ihracatında birliğin payının yüzde 51 olduğunu ifade etti.

En fazla ihracat Rusya'ya
Sin, ülkeler bazında ihracata ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kasımda en fazla yaş meyve ve sebze ihraç ettiğimiz ülke yüzde 26 artış ve 157,1 milyon dolarla Rusya oldu. Yüzde 2 artış sağladığımız Ukrayna 35,2 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 48 artış yakaladığımız Irak, 33,7 milyon dolarla üçüncü sırada takip etti. Kasımda ihracatımızı en fazla artırdığımız ülkelere baktığımızda, yüzde 424 artış ve 8,6 milyon dolarla Suriye birinci, yüzde 90 artış ve 4,7 milyon dolarla Bangladeş ikinci, yüzde 63 artış ve 7,7 milyon dolarla İsrail üçüncü sırada yer aldı."

Sin, yaş meyve sebze ihracatının ocak-kasım döneminde ise yüzde 22 artışla 2 milyar 325 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

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