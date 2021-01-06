Yaş sebze-meyvede 2,7 milyar dolarlık ihracatla tüm zamanların rekoru kırıldı

Salgının zorlu şartlarına rağmen geçen yıl yaş meyve sebzede 2,7 milyar dolar, meyve-sebze mamullerinde ise 1,7 milyar dolarlık ihracatla tüm zamanların rekoru kırıldı.

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl salgının getirdiği tüm sıkıntılı şartlara rağmen çok önemli başarılara imza attıklarını söyledi.

Mutlu, 2020'de önceki yıla göre yaş meyve sebze ihracatının yüzde 20,8 artışla 2,7 milyar dolara ulaştığını belirterek, tüm sektörler arasında en fazla ihracat artışı gerçekleştiren ikinci sektör olduklarını söyledi.

Meyve sebze mamulleri sektörünün, ihracatını yüzde 8,8 artırarak 1,7 milyar dolara ulaştırdığını aktaran Mutlu, en yüksek ihracat artışı sağlayan üçüncü sektörün meyve sebze mamulleri olduğunu aktardı.

Mutlu, salgının, tarım ve gıda sektörlerinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu, küresel çaptaki daralmanın gıda sektörünü fazla etkilemediğini söyledi.

Yaş meyve sebze ile meyve ve sebze mamulleri sektörlerinin salgından fazla etkilenmediğini ifade eden Mutlu, bu süreçte güvenilir ve sürdürebilir ürünlerin ön plana çıktığını, ucuz değil, sürdürülebilir tedarikçinin öneminin bir kez daha anlaşıldığını vurguladı.

"İhracatçılarımız kısa sürede salgını fırsata çevirmeyi başardı"

Melisa Tokgöz Mutlu, Türkiye'nin dünyadaki rakiplerinin çoğundan daha hızlı değişim ve dönüşüm gerçekleştirebildiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü.

"Mamul sektörü olarak, meyve ve sebzeyi en yüksek teknolojiyle donatılmış fabrikalarımızda, yüksek hijyen koşullarıyla işleyip, paketleyip, dünyanın tüketimine kesintisiz bir şekilde sunduk ve sunmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilir ihracatımızla ihracatçılarımız kısa sürede salgını fırsata çevirmeyi başardı. İhracat rakamlarımızda görülen artış bütün bu durumların sonucudur. Ülkemizin stratejik konumu, salgın sürecinde alınan erken tedbirler, üretici ve ihracatçının taleplerinin yerine getirilmesinde bakanlıkların aldığı hızlı kararlar süreci kolay ve iyi atlatmamızı sağlamıştır."

Ürünlerde domates, ülkelerde Rusya öne çıktı

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Mutlu, geçen yıl yaş meyve sebze sektöründe değer bazında en fazla ihraç edilen 5 ürünün "domates-taze", "kiraz-taze", "mandarinler-diğerleri", "satsuma" ve "nar" olduğunu bildirdi.

Mutlu, en fazla ihracatın da Rusya, Almanya, Ukrayna, Irak ve Romanya'ya yapıldığını aktardı.

Yaş meyve sebze sektöründe geçen yıl ihracatı en çok artan ürünlerin elma, limon, şeftali ve nektarin olduğunu belirten Mutlu, İspanya, Bangladeş, Hindistan, İngiltere ve Dubai'nin yükselen pazarlar arasında sayılabileceğini söyledi.

Meyve sebze mamullerinde "hıyarlar ve kornişonlar", "meyve suları-diğerleri", "elma suları", "diğer tabii ve mineral sular" ile "domates-konserve"nin ihraç edildiğini anlatan Mutlu, en yüksek ihracatın Almanya, ABD, Irak, Hollanda ve Birleşik Krallık'a yapıldığını bildirdi.

Mutlu, en çok ihracatı artan ürünlerin "karışık haldeki meyve suları", "çilek", "elma suyu" ve kiraz-vişne", bu alandaki yükselen pazarların da Güney Kore, Avusturya, Çekya ve Slovenya olduğunu aktardı.

"Türkiye konumu nedeniyle küresel tüketim artışını fırsata çevirebilir"

Melisa Tokgöz Mutlu, bu yıl salgının kısmi olarak devam etmesinin beklendiğini ve bu durumun çok sayıda ülkede ekonomik anlamda sorun oluşturmayı sürdüreceğini söyledi.

Buna rağmen 2021'de gıda sektöründeki tüketimin artarak devam edeceğini ifade eden Mutlu, şunları kaydetti:

"Bu nedenle de tarıma elverişli toprakları bulunan ülkelerin sürdürebilir tarım politikaları üreterek tarıma dayalı sektörlere daha fazla yatırım yapacağını düşünüyorum. Ülkemizin bir tarım ülkesi olması ve jeopolitik olarak bulunduğu konumdan dolayı bunu avantaja çevireceğine eminim. Birçok ülkenin artık en ucuz ve tek tedarikçi politikasından çıkıp güvenilir ve sürdürebilir üretime, ürün tedarik eden ülkelere yöneldiğini görüyoruz ve bu eğilimin de artmaya devam etmesini bekliyoruz. Türkiye; sahip olduğu ham madde kaynağı, üretim tesisleri ve lojistik olarak bulunduğu konumdan dolayı gıda alanında önemli bir tedarikçi olmaya devam edecektir."

Mutlu, Türkiye'de tarım üretiminin artması için gerekli politikaların yapılması gerektiğine vurgu yaparak, "Bu ürün ve yeterli mahsul, hem iç piyasanın tüketim ihtiyacını hem ihracat ayağının desteklenmesi için çok önem arz etmektedir. Sektör olarak, gerekli merciler ile görüşüp dünyada 'yeni kıymetli maden' olan tarım için ülkemizde de gerekli atılımlar yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz. 2021'de en önemli hedefimiz, elbette ihracat artışındaki sürekliliği sağlayarak katma değeri yüksek ürünlerle tüm dünyanın tedarikçisi olabilmeye devam etmek." ifadelerini kullandı.