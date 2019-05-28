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Yaş sınırı çağrısı

Ankara Servisçiler Odası Başkanı Halil İbrahim Seyfi, dövizle ithal edilen servis araçlarında uygulanan yaş sınırının bir an önce esnetilmesi gerektiğini belirterek, “Yaş sınırı her araçta 12’ye çıkarılmalı ki esnafımız nefes alsın” dedi. 
Yaş sınırı çağrısı

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Halil İbrahim Seyfi, servisçi esnafının yaşadığı sorunlara ilişkin gazetemize çarpıcı açıklamalarda bulundu.  

GİDERLER ARTIYOR GELİRLER DÜŞÜYOR

Servis araçlarına, araç parçalarına ve diğer giderlere art arda zam gelmesine rağmen gelirlerin giderek azaldığını kaydeden Başkan Seyfi, “Esnafımız 5-6 yıl önceki kazançlara çalışıyor; ama bunun yanı sıra araç kasaları çok arttı, bakım fiyatları, araç parçaları, yakıtı ve giderleri yükseldi. Servisçiler bu süreçte eriyor” dedi. Başkan Seyfi, Türkiye’deki servis araçlarının ve parçalarının ekseriyetinin Avrupa’dan Avro ile ithal edildiğini, dövizin yükseldiğinde araçların TL bazından değerinin de hemen arttığını kaydetti. 

ESNAFLAR İCRA TAKİBİNE DÜŞÜYOR 

Başkan Seyfi, zamlar karşısında ezilen esnafın yaşadığı sıkıntıları aktararak, “Servisçi esnafı artık mevcut birikimden harcayarak bir şeyler yapmaya çalışıyor, hep cepten yiyor. Esnaf borcunu ödemekte zorlanıyor. Bizim sektörümüzde ve bazı sektörlerde borcunu ödeyemeyip de icra takibine düşen birçok esnaf var. Benim esnafımın yüzde 90’ında haciz var. Niye? Çünkü araçları banka kredisiyle almış” dedi. 

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ARAÇ FİYATLARI CEP YAKIYOR 

Sıfır servis aracı almanın giderek zorlaştığını belirten Başkan Seyfi, “19 kişilik bir aracın şu andaki en düşük fiyatı 275 bin lira. Mevcut arabamızı satıp o arabayı almaya kalkıştığımız zaman 150 bin TL gibi bir kredi çekmemiz lazım bankadan. Bunu 4 yıl vade ile çektiğinde 150 bin liraya 140 bin lira da faiz konacak. Faizler çok yükseldi. Yeni araçlar almak artık imkansız derecelere ulaştı. 16 ay önce 175 bin lira olan araç şimdi 415 bin lira oldu. Gel de al bu fiyatlara araç” diye konuştu.

SIFIRDA KOLAYLIK SAĞLANMALI 

Başkan Seyfi, esnafa sağlanan kredi çekme ve ödeme kolaylıkların giderek zorlaştığını da ifade etti.  Türkiye’nin ekonomisi göz önüne alınarak kimseyi üzmeden uygulanabilir kararlar alınması çağrısında bulunan Seyfi, bir defaya mahsus esnafa sıfır araç alımında kolaylık sağlanması talebinde de bulundu.

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YAŞ SINIRI ESNETİLMELİ 

Servisçi esnafının ekonomik zorluklar yaşadığı bugünlerde bazı devlet kurumlarınca taşıtlara uygulanan yaş sınırının esnetilmesi çağrısında bulunan Başkan Seyfi, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, yayınladığı personel servis araçlarıyla ilgili bir yönetmelikte ‘Araç 19 yaşına kadar servis taşıtı olarak kullanılır’ ifadesi var. Ama devletimizin bazı kurumları da diyor ki; ‘Ben 2-3 ya da en fazla 4 yaşında servis aracı istiyorum.’ Bu mecburiyeti sözleşmelere koyduğunuz zaman servisçiler iş bulamaz oluyor. Öğrencileri taşıyan servis araçlarında yaş şarttı 12. Bizim isteğimiz devlet memuru taşıyan araçların da 12 yaşına kadar kullanılabilmesi ve ihalelerde, şartnamelerde bu şart yer alsın. Herkesin yaş şartı değişiyor bunun da bir standarttı olması lazım. Bunu uygularlarsa nefes alacak esnafımız” sözlerini aktardı. 

CUMHURBAŞKANI’NDAN GENELGE TALEBİ

Başkan Seyfi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan esnafın ‘servis araçları her kurumda 12 yaşına kadar çalışabilir’ şeklinde bir genelge yayınlamasını beklediklerini söyledi. 

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OSMAN AKDOĞAN/HABERVAKTİM

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