  • BIST 101.440
  • Altın 282,611
  • Dolar 5,8290
  • Euro 6,4028
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 16 °C
»

Yasa dışı bahis şebekesine 18 tutuklama

İSTANBUL Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin  yaşa dışı bahis şebekesine yönelik 3 ilde yaptığı operasyonun detayları belli oldu.
Yasa dışı bahis şebekesine 18 tutuklama

41 kişinin gözaltına alındığı operasyon 18 Eylül'de gerçekleşmişti. DHA kameralarına yansıyan operasyon anlarında şüphelilerin yasadışı bahis oynattıkları berber ve kıraathanelerde basılmıştı.

İstanbul, Antalya ve Tekirdağ'da 300 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

BİLGİSAYARLAR, TABLETLER VE 120 BİN LİRA NAKİT PARA

Yakalanan şüphelilerin ev, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda  glock tabanca ve 17 mermi, 9 dizüstü bilgisayar, 4 tablet, 48 cep telefonu ile 53 sim kart, 8 hafıza kartı, 4 hard disk ve 7 flash bellek, 120 bin 420 lira, çok sayıda hesap cüzdanı, banka kartları ve suça ilişkin olduğu tespit edilen dökümanlar ele geçirildiği belirtildi.

ELE GEÇİRİLEN DİJİTAL VERİLERİN İNCELENMESİ SÜRÜYOR

Operasyonda gözaltına alınan 41 şüphelinin banka hesaplarına da savcılık kararıyla bloke koydurarak para trafiğini durduruldu. Ekiplerin ele geçirdiği dijital verilerde yaptığı incelemeleri devam ediyor. Yapılan ilk incelemelere göre sanal bahis şebekesinde yaklaşık 30 milyon liranın bulunduğu tespit edildi.

18 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 41 şüphelinin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 18 kişi çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 23 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Emine Bulut'u öldüren eski eşi, hakim karşısında09 Ekim 2019 Çarşamba 10:52
  • Çankırı’da otomobille traktör çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı09 Ekim 2019 Çarşamba 10:09
  • Hakkâri’de 4 terörist etkisiz hale getirildi09 Ekim 2019 Çarşamba 10:02
  • Yaşlılara özel ekmek! İşte fiyatı...09 Ekim 2019 Çarşamba 09:59
  • Salça bidonunda 1 kilo 290 gram uyuşturucu ele geçirildi09 Ekim 2019 Çarşamba 09:54
  • Van'da teröristlere ait malzeme ele geçirildi09 Ekim 2019 Çarşamba 09:53
  • Tuğçe, kendisini asansör boşluğuna iten sevgilisinden şikayetçi olmadı09 Ekim 2019 Çarşamba 09:33
  • Yolcunun valizinden 10 kilo eroin çıktı09 Ekim 2019 Çarşamba 09:30
  • Mısır'daki sözde zirveden küstah karar09 Ekim 2019 Çarşamba 09:28
  • Adana merkezli 5 ilde, 800 polisle silahlı suç örgütüne operasyon09 Ekim 2019 Çarşamba 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti