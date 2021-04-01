Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 kişi gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İpsala'da yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı.
Yakalananlardan 4'ünün FETÖ, birinin PKK üyeliğinden dosyasının bulunduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İpsala'da yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı.
Yakalananlardan 4'ünün FETÖ, birinin PKK üyeliğinden dosyasının bulunduğu belirlendi.
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