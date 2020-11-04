Yasa yürürlüğe girdi, gözler uygulamaya çevrildi

Pandemi sürecinde rağbetin arttığı ve Başkent’in dört bir yanında sayıları hızla yükselen hobi bahçeleriyle ilgili yasanın yürürlüğe girmesiyle gözler uygulamaya çevrildi.

HANGİLERİ YIKILACAK?

Büyük çoğunluğunu dar gelirli vatandaşların oluşturduğu hobi bahçesi sahipleri, “Hangi bahçeler, hangi yapılar yasak sayılıyor; hangileri yıkılacak” sorusunun cevabını bekliyor. Tarlalar ile hobi bahçelerinin çeşit çeşit olduğunu, ceza ve yıkım kararlarının neye göre verileceğini bilmediklerini söyleyen vatandaşlar, “Neye müsaade var, neye müsaade yok? Hiçbir şey bilmiyoruz” diyor.

YAPI KAYIT BELGELİLER NE OLACAK?

Hobi bahçesi sahiplerinden gelen bir diğer önemli soru ise, buralardaki yapılar için İmar Barışı kapsamında Çevre Bakanlığı’nca verilmiş olan Yapı Kayıt Belgesi’yle ilgili. Vatandaşlar “Bir Bakanlık bize Yapı Kayıt Belgesi vermiş, diğer Bakanlık gelip ‘ben bunu tanımam, yıkarım’ mı diyecek?” diye soruyor.