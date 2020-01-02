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Yaşadığı evi kumarhaneye çevirdi

Kayseri Emniyeti, kumarhane olarak kullanıldığı bilgisi üzere bir eve baskın yaptı.
Yaşadığı evi kumarhaneye çevirdi

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İmamkullu Mahallesi'ndeki bir ikamette kumar oynatıldığı bilgisi üzerine eve operasyon düzenledi.

17 KİŞİ KUMAR OYNARKEN YAKALANDI

İki katlı evin giriş katında kumar oynayan 17 kişi ile ev sahibi O.E. yakalandı. O.E, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan gözaltına alındı, kumar oynayan 17 kişiye 5 bin 440 lira idari para cezası uygulandı.

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