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'Yaşadığım vicdan azabı, o süreçte çok daha ağır geldi'

Muğla'da yakalandığı yeni tip koronavirüs tedavisinin ardından görevine dönen hemşire Funda Uyar, eşi ve kızının yanı sıra ziyaret ettiği yakınlarına da virüs bulaştırdığı için vicdan azabı çektiğini belirtti.
'Yaşadığım vicdan azabı, o süreçte çok daha ağır geldi'

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım hemşiresi Uyar, halsizlik, öksürük, yüksek ateş, eklem ağırları şikayetiyle Kovid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Uyar'ın eşi ve kızının testleri de pozitif oldu.
Hastalığı tedaviyle atlatan Uyar, AA muhabirine, hastalığa yakalananların çektiği sıkıntılara yakından şahit olduğu zorlu süreci, kendisinin de yaşadığını söyledi.

Hastalığa yakalandığında yorgunluk ve halsizlik şikayetlerinin bulunduğunu anlatan Uyar, yorgunluğunun sebebini üşütmeye bağladığını belirtti.

"Nefes açlığı çok büyük bir acı ve sıkıntı"
Uyar, ağrı ve yorgunluk şikayetleri üzerine ailece test yaptırdıklarını, kendisiyle birlikte eşi ve kızının test sonucunun da pozitif çıktığını anlattı.

Tedavi sürecinde kızıyla evde kaldığını, eşinin ise yaklaşık iki hafta hastanede ağır bir tedavi süreci geçirdiğini aktardı.

Hastalık sürecinde nefes açlığı çektiğini dile getiren Uyar, "Eş, dost, akrabalarım bize ulaşmaya çalışıyor ama iki cümleyi bir araya getirip kendimi ifade edemiyorum. Benim toparlanmam yaklaşık iki haftayı buldu. Bu mesleğin içinde olduğum için kendimi çok iyi koruduğumu düşünüyordum. Kendime konduramadım pozitif olabileceğimi. Nasıl ve nereden kaptığımı da bilmiyorum. Hastalığın belirtileri ben de 7 gün sonra başladı." ifadesini kullandı.

Virüsü ailesine bulaştırdığı için vicdan azabı çekti
Uyar, toplumda hastalığın ayıp bir şey gibi algılandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu saklanmaması gereken bir şey. Yakınlarımız 'Aman kimse duymasın, söylemeyelim.' diyor. Bunu duyunca sosyal medya hesabımdan bir yazı paylaşarak insanları hastalığa ve hastalığı saklamamalarına karşı uyardım. Bu hastalık bana yakınlarımızı kaybetme korkusuyla geçen günleri hatırlatıyor. Yakınlarım için çok korktum, çok dua ettim. Onları kaybetme korkusu anlatılmaz. Hele ki bunun vicdan azabını çekmek çok zordu. Saatlerce haykıra haykıra ağladığımı sadece ben ve Allah bilir. Aslında en büyük hatayı ben yaptım. Kendimi çok iyi koruduğumu düşünerek anne ve babamı ziyaret ettim. Herkeste belirtileri görünce kendimin de çok iyi korunmadığını anladım. Yaşadığım bu vicdan azabı o süreçte çok daha ağır geldi. Çok şükür virüsü bulaştırdığım kişiler de tedaviyle hastalığı atlattı."

Herkesin kendileri gibi şanslı olamayabileceğini vurgulayan Uyar, kişisel tedbirlerin her zaman en üst seviyede tutulması tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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