  • BIST 1.557
  • Altın 415,930
  • Dolar 7,5597
  • Euro 9,0279
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -1 °C
»

Yasadışı bahis soruşturması; 26 şüpheli için gözaltı kararı

Yasadışı bahis oynattıkları iddia edilen organize suç örgütüne yönelik soruşturmada 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Yasadışı bahis soruşturması; 26 şüpheli için gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul genelinde bir internet sitesi üzerinden organize suç örgütü kurarak "Yasadışı bahis" (7258 Sayılı Kanuna Muhalefet) suçlarını işleyen şüpheliler tespit edildi. Yapılan araştırmalarda bahis organizasyonunda elde edilen gelirlerin nakit olarak hesaplardan çekildiği ve örgüt yöneticilerine fiziki olarak ulaştırıldığı belirlendi.

FARKLI GÖREVLERDEKİ ŞÜPHELİLERİN BİRBİRİYLE TEMASI YOK

Şüphelilerin görev bölümlerine göre ayrı ayrı gruplardan oluşturulduğu ve farklı görevlerde bulunan şüphelilerin birbirleri ile temasının olmadığı, irtibat kurmaları gerekmesi durumunda whatsapp uygulaması üzerinden görüşme yapıldığı, sık aralıklarda adreslerini değiştirdikleri, bahis organizasyonundan yüksek meblağlarda gelir elde ettikleri ortaya çıktı.

26 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI TALİMATI

Soruşturma dosyası kapsamında yapılan araştırmalar, teknik, fiziki takipler ve bankalar ile yapılan yazışmalar sonucunda delilleri toplanan organize suç örgütü şüphelilerini yakalamak için bugün 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Ersoy'dan '12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' mesajı12 Mart 2021 Cuma 10:04
  • Bakan Soylu'nun açıkladığı operasyonun detayları12 Mart 2021 Cuma 09:41
  • İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı12 Mart 2021 Cuma 09:33
  • Emekli Orgeneral Halit Edip Başer vefat etti12 Mart 2021 Cuma 09:30
  • BM: İnsan Hakları Eylem Planı'nın uygulanması için Türkiye'ye destek vermeye hazırız12 Mart 2021 Cuma 09:28
  • Yasadışı bahis soruşturması; 26 şüpheli için gözaltı kararı12 Mart 2021 Cuma 09:24
  • Hava Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı12 Mart 2021 Cuma 09:24
  • AFAD duyurdu: Ağrı'da deprem12 Mart 2021 Cuma 09:23
  • İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi12 Mart 2021 Cuma 09:23
  • Başına sert cisimle vurularak öldürülen trans bireyin cesedi çekyat içinde bulundu12 Mart 2021 Cuma 09:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti