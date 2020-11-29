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Yasağa rağmen açık eğlence mekanındaki cinayetin şüphelisi tutuklandı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanında çıkan tartışmada Özcan Vergili’yi (54) tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen A.B., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yasağa rağmen açık eğlence mekanındaki cinayetin şüphelisi tutuklandı

Olay, önceki gün sabaha karşı Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. Pandemi tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanına giden Özcan Vergili ile buradaki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Vergili, tartışma sırasında gruptaki bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. Saldırganlar kaçarken, Vergili, ihbar üzerine gelen ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinde bilincinin açık olduğu belirlenen Vergili'nin saldırganları tanımadığını söylediği öğrenildi. Özcan Vergili, tüm müdahaleye rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmada A.B. isimli şüpheliyi Orhangazi ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan A.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. İşletme sahibinin firari olduğu öğrenilirken, mekanda bulunan 6 kişiye de 3 bin 150'şer lira koronavirüs cezası uygulandı.

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