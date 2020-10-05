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Yasağa rağmen asker konvoyu oluşturan 4 sürücü gözaltında

KAĞITHANE ve Beyoğlu'nda tünel içerisinde asker uğurlama konvoyu yaparken görüntülenen 4 araç sürücüsü gözaltına alındı.
Yasağa rağmen asker konvoyu oluşturan 4 sürücü gözaltında

Koronavirüsle mücadele kapsamında asker uğurlama törenleri yasaklandı. Yasağa rağmen, 2 Ekim Cuma günü gece saatlerinde Kağıthane ve Beyoğlu'nda kalabalık bir grubun oluşturduğu asker uğurlama konvoyu görüntülere yansıdı. 

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, görüntüler üzerine harekete geçti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda konvoyu oluşturan araç ve sürücüleri tespit edildi. Ekipler, 34RN 6103 plakalı araç sürücüsü İbrahim D., 34 FL 2344 plakalı araç sürücüsü Enes D., 34 NL 4195 plakalı araç sürücüsü Yasin G., 34 CAU 467 plakalı araç sürücüsü Zeyni A.'yı gözaltına aldı. 

Konvoya katılan dört araç sürücüsüne "Kara yollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunmak" maddesinden 132 lira, "Her hangi bir talimata uyması dışında başkalarını rahatsız edecek şekilde ve ani yavaşlamak" maddesinden 132 lira olmak üzere toplamda bin 56 lira İdari para cezası uygulandı. 

Öte yandan, sürücülere Hıfzısıhha Kanunun 282. Maddesinden işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.

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