  • BIST 1.084
  • Altın 460,837
  • Dolar 7,3653
  • Euro 8,7151
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 21 °C
»

Yasağa rağmen kanalda tehlikeli serinlik

ADANA'da, sıcak havadan bunalan gençler ve çocuklar, tehlikelere aldırış etmeden sulama kanallarında yüzüyor.
Yasağa rağmen kanalda tehlikeli serinlik

Kentte 40 dereceyi aşan hava sıcaklığından bunalan çocuk ve gençler Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı. Akıntının güçlü olduğu suya köprü ve demir korkuluların üzerinden atlayan gençler, her yıl onlarca boğulma vakasının yaşandığı sulama kanallarına atlarken, yaptıkları akrobatik hareketler dikkat çekti.

Kanalda yüzerek serinlemeye çalışan Levent Hancı (15), sıcaklardan rahatsız olduğunu belirterek "Adana yanıyor. Koronavirüs de var. Serinlemek için buraya geliyoruz. Yapacak bir şey yok" dedi.

Kanalda yüzen bir başka genç Mustafa Tok ise virüs nedeniyle havuzların kapalı olduğunu öne sürerek, "Burada da yüzmek yasak ama yasaklar çiğnenmek içindir" diye konuştu.

Serhat Güler (9) de serinlemek için en iyi yerin kanallar olduğunu ileri sürerek, "Burası buz gibi. Tehlikeli olsa demir koyarlardı" diye konuştu.

Gençlerin sulama kanalındaki tehlikeli oyunu, gün boyu sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LGS Türkiye birincilerinden Akif, lokanta işleten babasına yardım ediyor15 Ağustos 2020 Cumartesi 16:08
  • 'İtecik Lale'sinin çiçek açtığı alan, koruma altına alındı14 Ağustos 2020 Cuma 17:49
  • Oğluna suni teneffüs yapan baba: Ne olur aç gözlerini14 Ağustos 2020 Cuma 17:49
  • Antalya'da termometreler 40 dereceyi gösterdi14 Ağustos 2020 Cuma 16:51
  • AFAD'dan 2 kente çok önemli sel uyarısı14 Ağustos 2020 Cuma 15:50
  • Van Gölü'nde dürbünle 'canavar' aradılar14 Ağustos 2020 Cuma 10:32
  • Yılkı atları şehre indi, sürücüler şaşırdı13 Ağustos 2020 Perşembe 18:55
  • Hatalı basım 50 lirasına teklif bekliyor13 Ağustos 2020 Perşembe 16:33
  • Minikler Üzüm Bağı’nda hasat yaptı13 Ağustos 2020 Perşembe 14:56
  • Bostancı Sahili'nde atlı birliklerden koronavirüs denetimi13 Ağustos 2020 Perşembe 14:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti