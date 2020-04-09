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Yasağa rağmen piknik yapıp mangal yaktılar!

Gümüşhane'de 7 kişi yasak olmasına rağmen piknik yapıp mangal yaktılar. Yasağa uymayan 7 kişiye 2 bin 709 lira para cezası kesildi.
Yasağa rağmen piknik yapıp mangal yaktılar!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında mesire alanları, ören yerleri, piknik alanları ve ormanlarda incelemelerde bulundu.

Ekipler, incelemeleri sırasına iki ayrı noktada piknik yasağına uymayan 7 kişiye, Kabahatler Kanunu'na göre toplam 2 bin 709 lira idari para cezası uyguladı.

Vatandaşlara, yetkililerin açıklamalarına karşı duyarlı olmaları konusunda uyarıda bulunan ekipler, alanda çalışmalarını sürdürüyor.

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