Yasağı delenlere ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yapılan uygulamalarda Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları belirlenen 150 iş yeri sahibine para cezası kesildi. 3 bin 930 kişi hakkında da idari ve adli işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur' uygulamasının bilançosunu açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince, ülke genelinde dün 08.00-24.00 saatlerinde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması gerçekleştirildi.

ARANAN 723 KİŞİ YAKALANDI

Belirlenen 8 bin 392 noktada yapılan uygulamada 53 bin 896 personel, 217 dedektör köpekle görev aldı. Kolluk görevlilerince, 10 bin 254 park-bahçe, 4 bin 938 mesire-yürüyüş alanı ile 103 bin 785 iş yeri denetlendi.

Ekiplerce, arandıkları tespit edilen 743 kişi ile çeşitli suçları işledikleri gerekçesiyle 31 kişi gözaltına alındı.

150 İŞ YERİNE KOVİD-19 CEZASI

Süresiz kapatma kuralını ihlal eden 17, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 18 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 115 olmak üzere 150 iş yeri sahibine/işletmecisine idari ve adli para cezası uygulandı.

Sosyal mesafe kuralını ihlal eden 2 bin 260, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 20 yaş altı 1384, 65 ve üstü yaşlarda 286 olmak üzere 3 bin 930 kişiye idari ve adli işlem yapıldı.

BİN 396 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ekiplerce, 159 bin 694 araç kontrol edildi, 98 bin 862 araç sahibine/sürücüye idari para cezası verildi.

Uygulamada bin 396 araç trafikten men edildi, 5 çalıntı araç tespit edildi ve 43 sürücünün belgesi geri alındı.

Aramalarda ruhsatsız 5 tabanca ve 25 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 254 mermi, 4 kesici/delici alet, 5 tabanca şarjörü ve muhtelif parça, 23 gram esrar, 4 gram eroin, 101 gram bonzai, 23 gram metamfetamin, 25 captagon, 101 sentetik ecza, 15 bin 850 paket kaçak sigara ve 30 litre kaçak/sahte içki ele geçirildi.