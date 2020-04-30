Üç gün sürecek sokağa çıkma yasağı bu gece yarısından itibaren başlayacak. Yasağın ilk gününde yani Cuma günü zorunlu ihtiyaçların karşılanması için market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

Ankara Valiliği, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun bu gece yarısından başlayarak 3 gün sürecek sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlarını açıkladı.

Sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler nereler? sorusunun yanıtını vatandaşlar merak etmeye ve araştırmaya başladı. 30 Nisan yani bu gece yarısından itibaren başlayacak ve 3 gün sürecek sokağa çıkma yasağında marketler ve bakkallar açık olacak mı? Yasağın ilk günü marketler kaça kadar açık olacak? Acil ihtiyaçlar nasıl karşılanacak? soruları da en merak edilenler arasında.

Üç gün sürecek sokağa çıkma yasağında Ankara’da açık olacak işyeri, işletme ve kurumların listesi şöyle;

-Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde 30.04.2020 Perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlenmesine,

- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü market , bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmesine, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız araç kullanabilir) ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidip gelebilmelerine, aynı saatler arasında market, bakkal ve manavların evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilmelerine,

- 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri market, bakkal ve manavların kapalı olmasına,

- 01.05.2020 Cuma , 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri , ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) açık olmalarına,

- 01.05.2020 Cuma günü vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri tatlı satış amaçlı işyerlerinin sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilmelerine,

- Ramazan ayı münasebetiyle , sokağa çıkma kısıtlaması olan 01.05.2020 Cuma , 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri,

- İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten işyerleri,

-Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

-Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler ( Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb. ),

-Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.),

-Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

- İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,

-Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

-Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

-İlimizde faaliyet gösteren makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler, yem fabrikaları, firmalar adına süt toplama faaliyetinde bulunanlar ile kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ve bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

- Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar,

- Oteller ve konaklama yerleri,

- Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

-Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.),

- Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

-Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),

- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü sebze-meyve halleri,

-Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri (Araç plakası, çalışacakların listesi vb. bilgileri dijital ortamda faaliyette bulundukları yer ilgili kolluk birimine bildirilecek, liste ve/veya görev belgesinin kurum yetkilisi onaylı bir nüshası yol kontrol noktalarında ibraz edilmek üzere yanlarında bulundurulacaktır.)

-Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler,

-MSB ve Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren tesisler ile bu kurumların tedarikçileri ve bu alanda stratejik üretim ve hizmet sunan fabrika, kurum ve kuruluşlar,

-OSB’lerde faaliyet gösteren işletme/firmalar OSB Bölge Müdürlüklerinden, (i) fıkrası kapsamında olup OSB dışında faaliyet gösteren gıda üretim tesisleri İlçe Tarım Müdürlüklerinden, OSB dışında faaliyet gösteren diğer işletme/firmalar ise kayıtlı oldukları odalardan alacakları bu maddeler kapsamına girdiklerine dair belgeleri ve çalışmasına izin verilen işyeri, işletme ve kurumların araç plakası, şoför iletişim bilgisi, çalışacakların listesi vb. bilgileri dijital ortamda tek veya topluca (OSB ve Odalar tarafından) faaliyette bulundukları yer ilgili kolluk birimine bildirilmesine, (Liste ve/veya görev belgesinin ilgili firma yöneticisi onaylı bir nüshası yol kontrol noktalarında ibraz edilmek üzere yanlarında bulundurulacaktır.)

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA-

