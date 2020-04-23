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Yasak Boyunca çölyaklılara kurye ile glutensiz ekmek teslim edilecek 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağı boyunca çölyaklılara glutensiz ürünleri kurye ile teslim edecek.
Yasak Boyunca çölyaklılara kurye ile glutensiz ekmek teslim edilecek 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması boyunca çölyak hastalarının talebi doğrultusunda, Halk Ekmek’te üretilen glutensiz ürünleri kurye ile evlerine teslim edecek. 

PEKİ GLUTENSİZ EKMEK TALEBİ NASIL VE NEREDEN YAPILIYOR?

Büyükşehir’den yapılan açıklamada, "Halk Ekmek fabrikamızca, sokağa çıkma kısıtlaması boyunca, çölyaklılar için glutensiz ürünler kuryeyle evlerine kadar teslim edilecektir. Alo 153 hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.
GLUTENSİZ EKMEĞİN FİYATI NE KADAR?

Halk Ekmek’te 250 gram glutensiz ekmek 2 liradan, 500 gram glutensiz ekmek ise 3 liradan satılıyor. 

ANKARA’DA KAÇ ÇÖLYAK HASTASI  BULUNUYOR?

'İnce bağırsağın gluten adlı proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerjisi' olan çölyak hastalığı en çok Ankara’da görülüyor. Ankara’da 5 binden fazla çölyak hastasının olduğu tahmin ediliyor.  

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA-
 

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