  • BIST 88.125
  • Altın 337,580
  • Dolar 6,4499
  • Euro 7,1137
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 12 °C
»

Yasak dinlemeyen İstanbullular yine sahillere gitti!

Koronavirüs tehlikesi etkisini günden güne sürdürürken bazı İstanbullular, getirilen yasaklara rağmen bu hafta sonu da sahillere çıktı. Bazı vatandaşlar yağmurlu havaya rağmen spor yaptı, kimisi ise balık tuttu.
Yasak dinlemeyen İstanbullular yine sahillere gitti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, yurt genelinde hafta sonları, park, bahçe, ormanlık alanlar ve sahillere çıkılmasına kısıtlama getirilmişti.

Bu sabah erken saatlerden itibaren polis ve zabıta ekipleri, parklarda ve sahillerde yürüyen vatandaşları araçlardan yapılan anonslarla “Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaları” konusunda sık sık uyardı.

YİNE SAHİL VE PARKLARA ÇIKTILAR

Fakat dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması ve kolluk kuvvetlerinin sık sık yaptığı uyarı anonslarına rağmen bazı vatandaşlar sahillere ve parklara çıkarak yürüyüş yapmaya devam etti. Beşiktaş’ta birçok vatandaş spor yapmak ve evcil hayvanlarıyla yürüyüşe çıkmak için sahile gitti.

Kimi vatandaşlar ise sahilde yürümenin yasak olduğunu bildiği için araç yolu üzerinde yürüyerek trafiği de tehlikeye attı. Yasak olduğunu bile bile sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar “Yasağa rağmen neden dışarı çıktınız?” sorularını ise cevapsız bıraktı.

'KÖPEKLERİM VAR ONLRI ÇIKARMAK ZORUNDAYIM'

65 yaşın altında olduğunu, bu sebeple dışarı çıktığını söyleyen bir vatandaş, “Köpeklerim var, onları her gün çıkarmak zorundayım. Zaten hastalık bulaştıracağım ya da alacağım kimse de yok. Polisin anonslarını duymadım. Hem ben yaştan da kurtarıyorum, 65 yaşın altındayım” dedi.

Yasak olduğunu bile bile spor yapmak için dışarı çıktığını söyleyen bir başka vatandaş ise “Spor yapıyorum, dışarı çıkmanın yasak olduğunu da biliyorum. Haftada bir gün spor yapmaya çıkıyorum, evde bu şekilde spor yapamam” diye konuştu

YASAĞA ALDIRMADAN SAHİLDE BALIK TUTTU

Bu hafta sonu da bazı vatandaşların Beykoz’da Çubuklu Sahili'ne gittiği görüldü. Bir vatandaş yasağa aldırmadan sahilde balık tuttu. Bazı vatandaşlar ise sahilde koşu yaparak spor yaptı. Zabıta ekipleri de sahil kesiminde anons yaparak vatandaşları balık tutmamaları ve sahilde spor yapmamaları konusunda uyardı.

Sahilde balık tutan vatandaş, “Bir kişi var bir tek ben tutuyorum. Evde çok sıkıldım dedim bir iki atayım, taze taze balığımı alayım. Belediyeler de bırakmıyorlar, uyarı yapıyorlar” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 600 bini geçti28 Mart 2020 Cumartesi 12:02
  • Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu kuruldu28 Mart 2020 Cumartesi 11:11
  • Adalet Bakanlığında cezaevi açıklaması: Cezaevlerinde alınan tedbirler uzatıldı28 Mart 2020 Cumartesi 11:00
  • Van'da İran sınırındaki bir mahalle karantinaya alındı28 Mart 2020 Cumartesi 10:30
  • Meteoroloji'den soğuk ve sağanak yağış uyarısı28 Mart 2020 Cumartesi 10:07
  • "Çocuklar süper taşıyıcı olabilir"28 Mart 2020 Cumartesi 10:05
  • Koronavirüs salgınında ölü sayısı 27 bin 365’e yükseldi28 Mart 2020 Cumartesi 09:58
  • THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den iç hat seferleri duyurusu28 Mart 2020 Cumartesi 09:57
  • MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi28 Mart 2020 Cumartesi 09:17
  • Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor! Faizler indi28 Mart 2020 Cumartesi 09:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti