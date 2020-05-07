Yasak onlara kalktı! Heyecanlı bekleyişleri başladı

Koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakiler için alınan sokağa çıkma kısıtlamasının belli saatler aralığında kaldırılması bu iki grupta büyük heyecana ve mutluluğa neden oldu.

Kararı gazetemize değerlendiren bu iki yaş grubu şimdi kısıtlı da olsa sokağa çıkacağı zamanı bekliyor.

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olanlar ve 20 yaş altındakiler için alınan sokağa çıkma kısıtlamasının belli saatler aralığında kaldırılmasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlandı. Buna genelgeye göre ; 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 10 Mayıs Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. Sokağa çıkmaları kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek. Alınan bu karar uzun süredir evden çıkamayan iki yaş grubunu bir hayli sevindirdi. Gazetemize konuşan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar ile 20 yaş altı vatandaşlar, kararı gazetemize değerlendirdi.

TEMİZ HAVADA DOLAŞMAYI ÖZLEMİŞTİM

Muharrem Demirbaş : “66 yaşındayım. Keçiören’de yaşıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eski komşusuyum. Tam 46 yıldır Ankara sokaklarını karış karış gezerek kentte şiir ve hikayeler yazarım. Engelli bir kızım var. Eşim rahmeti rahmana kavuşunca kızımla ilgileniyorum. Yasaktan önce dışarıda biraz gezdirirdim; ancak epey oldu dışarı çıkamıyorum. Bu alınan karar yerinde oldu. Sokağa, temiz hava dolaşmayı özlemiştik. Bir nebze bu özlemimizi gidereceğimiz için mutluyum”

EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRECEĞİM

Mahmut Orman: 73 yaşındayım. Mamak’ta oğlumla birlikte oturuyorum. Uzun süredir evde kalmamız bizi biraz daraltmıştı. Sokağa çıkma yasağının bizim lehimize esnetilmesine sevindim. Sosyal mesafemize dikkat ederek sokakta olduğumuz vakitleri en iyi şekilde değerlendireceğiz. Gerçekten dışarıyı özledik.”

TOPRAKLA HAŞIR NEŞİR OLMAYI ÖZLEDİM

Kezban Aydın: “80 yaşındayım. Şu an Ankara’daki kızımın yanında kalıyorum. Çankırı’nın Şabanözü ilçesindeki köyüme gidecektim, yasaktan dolayı gidemedim. Orada bahçem vardı, birçok işim vardı hepsi yarım kaldı. Evde kaldığımız günlerde toprakla haşır neşir olmayı özledim. Sokağa çıkma yasağının kalkmasını bekliyorum. Yasak kaklında kısa da olsa en yakın toprağın yanına gidip toprağın üstünde yürüyeceğim.”

YASAĞIN KALKMASI İLE KENDİMİ DIŞARIYA ATACAĞIM

Nurettin Nalbant,: “64 yaşındayım. Pursaklar’da yaşıyorum. Kalp ve şeker hastasıyım. Risk grubunda olduğum için çağrılara uyarak ne sokağa çıktım ne de eve misafir aldım. Spor yapma gerekliydi bu süre zarfında evde yaptım. Ancak dışarıyı da çok özledim. Yasağın kalkması ile kendimi dışarıya atacağım. O zamanı en iyi şekilde dışarıda değerlendireceğim.”

SOKAKTA OYNAMAYI ÇOK ÖZLEDİK

9 yaşındaki Mücahit Manavoğlu ve kardeşi Ayşe ise: “Yaşımız gereği dışarıda oynamayı seviyoruz. Ancak yasak olduğu için dışarı çıkmadık. Ama sokakta oynamayı, gezmeyi çok özledik. Bizim dışarıya çıkmamıza izin veren amcalara çok teşekkür ediyorum. Az da olsa dışarıda top oynayacağım, bisiklete bineceğim.”

MİNİKLERDEN HEYECANLI BEKLEYİŞ

6 yaşındaki Abdullah Turhan, kardeşi Sümeyye ve yeğeni Doğan İlhan da heyecanla sokağa çıkıp kısıtlı da olsa sokakta oynayacağı Çarşamba gününü bekliyor. Bu sevimli çocuklar, “Bir an önce sokağa çıkıp oyun oynamak istiyoruz” diyor.

YASAK BİTENE KADAR EVE GİRMEYECEĞİM

14 yaşındaki Muhammet Börekçi de sokakta top sektireceği Çarşamba gününü bekliyor. Genç Muhammet, “Yasak sonuna kadar eve girmeyeceğim. Zamanın hepsini en iyi şekilde, kurallara da uyarak değerlendireceğim” ifadelerini kullanıyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-