Yasaklama kararına yufkacılardan tepki

Pandemiyle mücadele kapsamında pazar yerlerinde yufka ve mamüllerinin açık ya da ambalajlı satışının yasaklanmasının ardından yufkacılardan tepki geldi.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile birlikte alınan tedbirler nedeniyle birçok sektörde olduğu gibi yufkacı esnafının da büyük ekonomik kayıplar yaşadığını belirten Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Polat, pandemiyle mücadele kapsamında son olarak pazar yerlerinde açık ya da kapalı yufka ve mamullerinin satışının yasaklanmasının ardından işlerinin daha da düştüğünü, iyice sarsıldıklarını ifade etti.

Oda Başkanı Polat, “Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 30 Kasım 2020 tarihli İhtiyati Tedbir konulu tebliğ yazısı ile pazar, manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlarda ambalajlı veya ambalajsız her türlü ekmek, ekmek çeşitleri, yufka, bazlama, gözleme, simit, tatlı ve diğer unlu mamüller ile pastacılık ürünlerinin satışı yapılamayacaktır. Bu son yasaklama ile yufka ve mamüllerinin pazar yerlerinde ambalajlı satışını yapan esnafımız, çalışanlarımız ve bizlerden alıp satan pazarcı esnafımız olumsuz etkilenmiştir. Esnafımızın büyük ekonomik kayıplar yaşadığı bu pandemi döneminde bir de pazar yerlerinde satış yapamamak esnafımızı iyice darboğaza sokmuştur.

MARKETTE SATIŞA İZİN VAR, PAZARDA YOK

Pazar yerlerinde açıkta zeytin, peynir, kuruyemiş, bal, reçel, helva, kuru baklagil, hatta testere ile kesilip dilim dilim satılan kabak ve bu gibi temizliği mümkün olmayan ya da zor olan veya yeterli şekilde temizlendiğinden emin olamayacağımız ürünlerin satıldığı bir vakadır. Un ve unlu mamüllerin, yufka, bazlama, erişte vb. gibi ürünler ambalajında ve etiket bilgileri üzerinde kanuni çerçeveler içerisinde bulundurulmasıyla satışının yapılması mümkündür, yapılabilir. Ancak Bakanlığımızın pakette olsa dahi satılamaz kararını doğru ve uygun bulmuyoruz. Bu ürünlerin pazar yerlerinde satılması engellenmemelidir. Markette paketli bir şekilde satışında bir sakınca yoksa pazar yerlerinde de satışının yapılmasında bir engel olmadığını düşünüyoruz.” diye konuştu.

ESNAFIN TEZGAHI BOŞ, EVİNE EKMEK GÖTÜREMİYOR

Pazar yerlerinde yufka satışının ister pakette olsun, isterse açık olsun yasaklanmasından dolayı yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek adına Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin’i ziyaret ettiğini belirten Polat, “Bu son pazarda satış yasağı ile ilgili durumun bizleri mağdur ettiğini Genel Müdürümüze tüm detayları ile ilettik. Genel Müdürümüz de ilgili birim müdürü ile birlikte bizi dinlediler. Kendileriyle pazar yerlerinde ambalajlı, hijyen kurallarına uygun, ürün bilgilerinin üzerinde olduğu etiketli bir şekilde eksiksiz mevzuata uygun şekilde satış yapılabilmesi hususunda karşılıklı görüş birliğine vardık. Pazarda yufka ve mamüllerinin kapalı bir şekilde satılması ile koronavirüs salgını yayılmayacaktır. Bir haftadır esnafımızın tezgahları boş, evine ekmek götüremiyor. Telefonla, mesajla sürekli bizleri arıyorlar, yasağın ne zaman kalkacağını soruyorlar. Telaş ve belirsizlik, endişe içindeler, Genel Müdürlüğümüzden gelecek müjde niteliğinde haberi bekliyorlar. Bu sorunu en kısa sürede çözmek için Genel Müdürümüzün elinden geleni yapacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Polat, "Koronavirüsten korunmanın en etkin yolu: Maske, mesafe ve hijyen. Bu kurallara uymak pandemiyle mücadelemizde başarıyı artıracaktır. Oda olarak salgının yayılmasını önlemek adına alınan kararlara uyuyor ve destekliyoruz. Üyelerimizin koronavirüs tedbirlerine uymalarını sağlamak için destek ve denetleme konularında büyük çaba gösteriyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.