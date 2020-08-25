Yasaklamak değil, standartta bağlanmalı

Gazetemize konuşan Karınca Emlak Müşaviri Şenel Şahinkaya, hobi bahçelerini yasaklamak değil bir standartta bağlamanın daha doğru olacağını söyledi.

Karınca Emlak Müşaviri Şenel Şahinkaya, artık sektör haline gelmiş ve ilginin günden güne arttığı hobi bahçeciliğine bir standart getirilmesi çağrısı yaptı. Başkent Ankara’daki yetkili kurumların sürece ön ayak olması gerektiğini belirten Şahinkaya, “Bölge milletvekilleri, belediyeler, ilçe tarım ve orman müdürlükleri bu işe kayıtsız kalmamalı. Düzensiz yapılaşmayı durdurmak lazım. Ertelemek demek bu işi sahipsiz bırakmak demektir. Yetkililer ve sorumlular nereler hobi bahçelerine dönüştürülebilir, buralardaki bahçelerde ne şekilde, kaç metrekare evler yapılabilir, buraların yolu, elektriği, suyu nasıl temin edilir bir bir masa başında karar altına almalı” dedi.

TARIM VASFINI YİTİRMİŞ

Hobi bahçesi yapılan arazilerin tarım vasfını yitirdiğini savunan Şahinkaya, “Baktığınız zaman tarlalar 10 parçaya bölünmüş, ekmiyor zaten. Kendi hissesine düşüne satıyor. Buralar artık tarla vasfını yitirmiş. Sonuçta burada bir arz -talep meselesi var. Sonuçta kimse ekili arazinin üstüne konteyner koymuyor” diye konuştu.

TEK TİPE İZİN VERİLMELİ

Hobi bahçesine çevrilen arazilerdeki çarpıklığa dikkat çeken Şahinkaya, “Bakıldığı zaman bir çarpıklık var. Bunu da belediyenin düzeltmesi gerekiyor. Belediye memurunu gönderecek belirlenen yerin haricinde ve metrekare dışında yapı yaptırmayacak. Tek tipe izin verecek. Yani ilk başta bu işler yapılacak. İlçe tarım ve orman müdürlükleri, ‘bu tarla ekili buraya bir şey yapamazsın’ diyecek. Yani işi baştan çözecek. Bunlara uymayan olursa işte o zaman cezai işlem uygulanmalı” şeklinde konuştu.

FRANSIZ KALMAYIN

Sorumlu devlet kurumlarının ve görevlilerinin konuya uzak kaldıklarını iddia eden Şahinkaya, “Bu çok basit şeyleri yapamadılar. Olaya Fransız kaldılar. Eğer bir standart getirseler sıkıntı yaşanmaz. Buraları yasaklama ya da yıkma çözüm değil. İnsanlar sonuçta almış tapusunu. Hiçbir şey yapmasa bile tel örgüyle çevirecek, ağaç dikecek. Hal böyleyken insanlara ceza vermek değil yönlendirmek ya da en baştan bu işe çözüm bulmak daha doğru olur. Yöneticiler milletin içine girmeli vatandaşa bu konuda danışmalılar. Balyoz alıp da tepeden insanların kafasına vurmasınlar” sözlerini ekledi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA