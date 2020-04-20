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Yasaklamayı anca akıl ettiler

Koronavirüsün (corona virüs) çıkış noktası olan Çin'de yetiştiriciliği yaygın olan 'bambu farelerinin' tüketimine yasak geldi. Bambu fareleri 11 kiloya kadar çıkabiliyor.
Yasaklamayı anca akıl ettiler

Dünyayı dize getiren koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin’de salgınının pandemiye dönüşmesi sonucu bazı yasaklar da beraberinde geldi. İngiliz medyasında yer alan habere göre, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 2 milyon 400 binden fazla insanın enfekte olmasına, 165 binden fazla insanın da ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle, ülkede sıkça tüketilen ve ‘besleyici’ olduğu öne sürülen Bambu Fareleri’nin tüketilmesine de yasak geldiğini aktardı.

11 KİLOYA KADAR ÇIKABİLİYOR

Habere göre, Çin’de yetiştiriciliği yaygın olduğu belirtilen Bambu Fareleri’nin boyları 50 santimetreye ve 11 kiloya kadar ulaşabiliyor. Koronavirüsten önce ise bu fareler canlı olarak 1000 yuan (980 Türk lirası) ve pişmiş olarak 280 yuan’a (274 Türk lirası) satılıyordu.

DSÖ'DEN ŞARTLI İZİN

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, vahşi hayvan pazarlarının yalnızca gerekli koşulları sağlaması durumunda yeniden açılması gerektiğini söyledi. Yeni virüslerin yüzde 70'inin hayvanlardan insanlara bulaştığının tahmin edildiğini kaydeden Ghebreyesus, yaşanacak başka salgınları önlemek için pazarlarda vahşi hayvan satışının düzenlenmesi gerektiğini dile getirmişti.

KEDİ VE KÖPEK SATIŞINA KISITLAMA

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin’in Guangdong bölgesinde yer alan Shenzhen şehrinde, köpek ve kedi eti satışı ve tüketimi 1 Mayıs’ta yasaklanıyor. Alınan yasak kararının ardından kentin kedi ve köpek eti tüketiminin yasak olan Çin’deki ilk kent olacak.

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