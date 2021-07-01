Yasaklanması Denetlensin

Sokak Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman, atık plastiklerin ülkeye girişinin durdurulması kararına ilişkin, “Yasaklanmasın denetlensin. Getirilen maddeler 180 Euro’ya mal ediliyor, işlenip 600 Euro’ya yurt dışına satılıyor” dedi.

Çevre ve Şehircilik ile Ticaret bakanlıklarınca çıkarılan düzenlemeler kapsamında, etilen polimerler grubundaki atık plastik ambalajların ülkeye girişi 2 Temmuz'dan itibaren tamamen durdurulacak. Bu uygulamaya ilişkin Sokak Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman, gazetemize önemli açıklamalarda bulundu. Karaman, geri dönüştürülebilir malzemelerin uyguna alınıp işlendikten sonra yüksek fiyatlara satıldığını söyleyerek, “geri dönüşüm malzemelerinin Türkiye’ye getirilmesi yasaklanmasın, denetlensin” çağrısında bulundu.

SEKTÖRE ZARAR GELMESİN

Söz konusu yasağın sektöre zarar vereceğini ileri süren Karaman, “Bu yasaklama hem sektörümüze zarar verir hem de dış ticaret açığını arttırır. Sektörümüze zarar gelmesin. Biz yurt dışından getirilip kullanılabilen malzemelerden bahsediyoruz. Getirilen geri dönüşüm malzemeleri 180 Euro’ya mal ediliyor, işlenilen geri dönüşüm malzemeleri 500 ila 600 Euro’ya ihraç ediliyor. Biz onları getirip işleyip ihraç etmezsek yurt dışından aynı ürünü 2 bin Euro’ya almak zorunda kalacağız” dedi.

GERİ DÖNÜŞÜMÜ OLMAYAN MADDELER GELMESİN

Sadece geri dönüşümü olmayan atıkların ülkeye girişinin yasaklanmasını öneren Karaman “Geri dönüştürülebilir atık, kontrollü bir şekilde yapılabilir. Belli kriterlere göre getirilmelidir, tamamen yasaklanmamalı, üretim için ihtiyaç var. Bizim amacımız sektör zarar görmesin. Geri dönüşüm malzemeleri geldiği yerden işlendiği yere kadar izlenebilir. Lisans kriterleri yeniden düzenlenirse, denetlemeler daha sıkı yapılırsa çürük elmalar içeriden çıkarılır. Merdiven altı firmalar böylelikle kendiliğinden yok olacaktır. Şuna şahit olduk, yurtdışından getirilen hammaddeyi burada işleyip Çin’e bile iyi fiyatlara satıldığını biliyorum” diye konuştu.

HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Karaman, yurt dışından getirilen malzemelerin geri dönüşümde kullanılmadığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve haberlerin çarpıtma olduğuna değindi. Karaman, “Ülkemize gelen atıkların yüzde 90’ından fazlası geri dönüştürülebilir atıklardır” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALAR MEYVESİNİ VERDİ

Karaman, geri dönüşüm sektöründe yapılan çalışmalarla ilgili şunları söyledi: “Bakanlığın bugüne kadar aldığı kararlar sektöre katbekat katkı olarak döndü, güzel uygulamalardı, çok yatırım yapıldı geri dönüşüm sektörüne. Bizim sektörümüz altın çağını yaşıyor. Fiyatlarımız katbekat arttı, malzememizi her şekilde satabiliyoruz. Emeğimizin karşılığını alıyoruz. Bütün sektör de alıyor. İddia ediyorum yakın zamanda ülkemizde en çok istihdam sağlayan sektör olacak.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-