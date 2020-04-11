Yasaktan kimler etkilenmeyecek: Altun açıkladı

İletişim Başkanı Altun, "Sokağa çıkma yasağı sadece 48 saatliğine olup fırın, eczane gibi işletmeler bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edecek." açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sokağa çıkma yasağının sadece 48 saat olduğunu, fırın, eczane gibi işletmelerin bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edeceğini bildirdi.

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu geceden itibaren 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtti.

Altun, şunları kaydetti:

"Sokağa çıkma yasağı sadece 48 saatliğine olup, fırın, eczane gibi, vatandaşlarımızın acil ya da temel ihtiyaçlarının karşılanacağı işletmeler, bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edecektir. Bu 31 ilimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağına paniğe kapılmadan uymalarını, öncesinde ise sosyal mesafenin azalmasına sebep olacak davranışlardan kaçınmalarını önemle rica ediyoruz."