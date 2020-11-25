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Yasal düzenleme şart!

THD Başkanı Turhan Çakar gıda ürünlerinde fahiş fiyatın önüne geçmek için maliyeti üzerinden en fazla yüzde kaç kar oranıyla satılabileceğinin yasal düzenlemeyle belirlenmesinin gerektiğini söyledi.
Yasal düzenleme şart!

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle hayatın daha çok evlerde geçmeye başlamasıyla temel gıda fiyatları da son günlerde artış gösterdi. Kısa sürede yükselen bu fiyatları Tüketici Hakları Derneği (THD) Başkanı Turhan Çakar’a sorduk. Çakar, fiyatlarla ilgili yasal boşluk olduğunu belirterek, “Bir satıcının maliyetinin üzerine en fazla yüzde kaç kar oranıyla satabileceğini belirleyecek bir yasaya ihtiyacımız var” dedi. Ticaret Bakanlığı’nın fahiş fiyatı uygulayanlara kestiği cezaları ise Çakar, “Ceza kesmek çözüm değil. En fazla kar oranını belirleyecek yasaya ve iyi bir denetime ihtiyaç var “ ifadelerine yer verdi. 

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EVİNİZİN YAKININDAN ALIŞVERİŞ YAPIN
THD Başkanı Çakar, özellikle pandemi döneminde artan online alışverişin dolandırıcılar için fırsata dönüştüğünü belirterek vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:
“Pandemi döneminde internet ve sosyal medya ortamında siparişler arttı. Bu artışla beraber istismarlar da artmaya başladı. Bunun boyutlarından bir tanesi fiyat. Fiyatlar her üründe arttı. Vatandaşlarımıza tavsiyem evinizin yakınındaki yerlerden alışveriş yapın. Online yapacaksanız da telefon ederek sipariş verin ya da yakındaki marketi seçin.” 

CEZA KESMEK ÇÖZÜM DEĞİL
THD Başkanı Çakar, maliyeti üzerinden bir ürünün en fazla ne kadar kar oranıyla satılabileceği konusunda bir yasal düzenleme gerektiğini belirterek şunları söyledi:
“Ticaret Bakanlığı firmalara fahiş fiyat nedeniyle cezalar kestiğini açıklıyor. Ancak bu gelişi güzel denetimle, ceza vermekle bu iş çözülmez. Bakanlık fahiş fiyat nedeniyle ceza kesmiş ancak o fiyatın bir kıstası yok. Çünkü bir düzenlemesi yok. Serbest piyasanın da bir düzenlemesi olur. Satıcı ben istediğim fiyata satabilirim diyebilir. Bir kanun düzenlemesi yok diyebilir. Maliyet, toptan satış, perakende satış fiyatları belirlenmeli. Örnek veriyorum maliyet fiyatının en fazla yüzde 10 üzerine satabilirsin. Toptancıya da maliyetin üzerine şu kadar kar oranıyla satabilirsin. Perakendeci de aynı şekilde toptan maliyetinin şu kadar üzerinde kar oranıyla satabilir. Bunu yaptığınız zaman zaten piyasa kendi kendini denetlemiş olur. Kimse fahiş oranlarla satış yapamaz.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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