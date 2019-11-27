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Yaşam Çiçeği Derneği kış öncesi öğrencileri ısıttı

Yaşam Çiçeği Derneği, Gaziantep’teki iki köy okuluna giderek, ihtiyaç sahibi öğrencilerin kışlık giyecek ihtiyaçlarını karşıladı. 
Yaşam Çiçeği Derneği kış öncesi öğrencileri ısıttı

Yaşam Çiçeği Derneği, Gaziantep’teki iki köy okuluna giderek, ihtiyaç sahibi öğrencilerin kışlık giyecek ihtiyaçlarını karşıladı.

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ÖĞRENCİLERİ ISITTILAR 

Sosyal medyadan kendilerine ulaşan Kevser öğretmenin çağrısına kayıtsız kalmayan Dernek üyeleri, İstanbul’dan yola çıkarak Gaziantep’e ulaştı. Öğrencileri okullarında ziyaret eden Dernek üyeleri öğrencilere atkı, bere, bot, mont, kırtasiye malzemeleri ve oyuncaklar hediye etti. Okulun birine ise hediyelerin yanı sıra "Akıl ve zeka oyunları" sınıfı kurarak açılışını yaptılar. 

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EN BÜYÜK HEDİYE…

Dernek Başkanı Tuğçe Kılıç, “Her meslek özeldir fakat bir meslek vardır ki, tüm özel meslekleri yetiştirir, o olmazsa hiç bir meslek olmaz. Geleceğe mum yakan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü bir kez daha kutluyorum, burada ki öğretmenlerimizin yavrularını mutlu ederek, öğretmenlerimize en büyük hediyeyi verdik” dedi.  Bir buçuk yıl önce kurulan dernek, yurt içi ve yurt dışında birçok ülkede, yardım çalışmalarını sürdürmekte ve dernek üyelerinin hepsi bu işi gönüllü yapmakta.
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