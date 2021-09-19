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Yaşam merkezinden konservatuara

Pursaklar Belediyesi Yaşam Merkezinde eğitim alan Ferhat Kaynarçeşme, Necmettin Erbakan Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünü kazanarak, müzik kariyerinde seviye atladı.
Yaşam merkezinden konservatuara

Geleceğin sanatçılarını yetiştirmek amacıyla profesyonel eğitim imkânı sunun Pursaklar Belediyesi’nin sağladığı destek ve imkânlarla eğitim gören Ferhat Kaynarçeşme, hedeflediği üniversitenin konservatuvar bölümüne yerleşerek büyük bir başarıya imza attı.

Büyük bir mutluluk yaşayan genç sanatçı, yaşadığı bu mutluluğu Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ile paylaştı. Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra Ferhat Kaynarçeşme, Başkan Ertuğrul Çetin’i ziyaret ederek sağladığı imkânlardan dolayı teşekkür etti.

‘‘Bu azim ve kararlılıkla üniversite hayatında da başarılı olarak ülkemize çok büyük hizmetlerde bulunacak’’
Ferhat Kaynarçeşme’nin elde ettiği başarıdan dolayı tebrik eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklar Yaşam Merkezimizde ses eğitimi alarak, Necmettin Erbakan Üniversitesi Devlet Konservatuarını kazanan Ferhat Kaynarçeşme kardeşimi tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bu azim ve kararlılıkla üniversite hayatında da başarılı olarak ülkemize çok büyük hizmetlerde bulunacak’’ dedi.
 

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