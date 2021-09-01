Yaşam Parkı`na yeni kuş evi

Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’na inşa edilen yeni kuş evi burayı ziyaret eden çocukların ve ailelerin gözdesi oldu.

Çeşitli türde kuşlara ev sahipliği yapan ve üç bölümden oluşan kuş evinin ziyaretçilerden büyük beğeni topladığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yenileyerek ve genişleterek hizmete sunduğumuz Doğal Yaşam Parkımızda yüzlerce tür canlı var. Parkımıza inşa ettiğimiz yeni kuş eviyle buradaki canlı çeşitliliğini de artırdık. Çocuklarımız hiç görmedikleri canlıları burada tanıma fırsatı buluyorlar.” dedi.

Keçiörenlilerin ve Ankaralıların ilgi odağı olmaya devam eden Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı belediye görevlileri tarafından inşa edilen ve üç bölümden oluşan yeni kuş eviyle cıvıl cıvıl bir seyir keyfi sunuyor. İçinde birçok kanatlı canlıyı barındıran kuş evine özellikle çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

Doğal Yaşam Parkı’ndaki canlı türünü her geçen gün artırdıklarını kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Doğal Yaşam Parkımızda keçi, tavuk, eşek, midilli, valabi, kanguru, maymun, ceylan, emu kuşu, Ankara keçisi, tavus kuşu, sülün, lama, geyik ve kanatlı hayvanlardan oluşan birçok türde canlımız var. Özellikle dünyaya yeni gelen canlılarımız çocuklarımızdan büyük ilgi görüyor. Bu parkımızda, gençlerimize ve çocuklarımıza bir taraftan hayvan sevgisini aşılarken diğer yandan da canlılar âlemini tanıtarak tabiatla iç içe vakit geçirmeleri için fırsat sunuyoruz.” İfadelerini kullandı.