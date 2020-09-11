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Yaşamını yitiren MHP'li vekilin oğluna cübbesini giydirdi

Pankreas kanseri nedeniyle 2007 yılında yaşamını yitiren MHP 21’inci dönem İstanbul milletvekillerinden 57 yaşındaki Mehmet Pak'ın oğlu Çağrı Can Pak avukat oldu. Çağrı Can Pak'ın cübbesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli giydirdi.
Yaşamını yitiren MHP'li vekilin oğluna cübbesini giydirdi

Eski MHP milletvekili Mehmet Pak'ın oğlu Çağrı Can Pak hukuk fakültesinden mezun olarak avukat oldu.

MHP'li Mehmet Pak, pankreas kanseri nedeniyle 2007 yılında yaşamını yitirmişti. Pak'ın cenaze törenine MHP lideri Bahçeli de katılırken, Mehmet Pak'ın oğlu Çağrı, kendisine başsağlığı dileyen Bahçeli’nin elini öpmüştü.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan ve serbest avukatlık yapan Mehmet Pak, uzun bir süre Ülkücü Hukukçular Derneği Genel Sekreterliği görevini de yürütmüştü.

"YOLUNUZA CANIM FEDA"

Çağrı Can Pak, Twitter'dan MHP lideri Bahçeli'nin kendisine avukatlık cübbesini giydirdiği fotoğrafları paylaşırken, "Avukatlık Mesleği cübbemi bugünleri görmemi sağlayan Liderimden giydim. Yolunuza canım feda..." dedi.

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